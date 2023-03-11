你相信有一種魚吃了會產生幻覺嗎？叉牙鯛（Salema porgy）在阿拉伯語中被稱為「致夢之魚」，如果誤食沒有處理得當的叉牙鯛，就可能產生致幻效果，據悉，致幻效果不下於目前藥力最強的迷幻劑LSD，甚至過去還被古羅馬人當作迷幻藥食用。

科學網站《IFLScience》報導，叉牙鯛棲息於地中海和非洲東海岸，常見於法國里維埃拉餐廳，大多數顧客吃完後沒有發生任何不適，但仍有一些人產生幻覺、嘔吐或是做惡夢等症狀，最久長達三天。

報導指出，目前記錄只有少數幾個中毒個案，最早發生在1982年，一個家庭吃叉牙鯛前，沒有先去除內臟，所以食用後產生幻覺。

1994年，一名40歲男子到法國里維埃拉度假，他吃了叉牙鯛後出現噁心、視力模糊和肌肉無力等症狀，想說開車兜風看能否改善，未料出現幻覺，他聲稱車子被巨型節肢動物襲擊，緊急送醫後，36個小時之後才康復，但對之前發生的事情全都記不起來。

另外一個案發生在2002年，同樣是在里維埃拉，一名90歲老人連續做兩天晚上的噩夢，且在食用後的幾個小時內就出現幻覺，稱自己被尖叫的有翼動物騷擾，這樣的症狀持續了三天。

報導指出，叉牙鯛魚頭被認為最具致幻毒性，但另有其他研究顯示，其肝臟和內臟也含有劇毒，且叉魚鯛吃的藻類具有毒素。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！