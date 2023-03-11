節目《模范棒棒堂》發跡的藝人阿緯(劉峻緯)近幾年轉往餐飲業發展，很有生意頭腦的他，全台拓展到12家店，而他在2016年迎娶上市公司千金豆豆(錢文儀)，至今結婚7年，沒想到10日被媒體爆出緋聞，對此，他緊急發文否認，更幽默提及媽媽傳訊告訴他：「不要嚇我，心臟不太好。」笑翻眾網友。

阿緯10日表示被拍到的照片中，2名女生是行銷部的同仁，另一名男生則是主廚，過去他帶過新聞裡提到的短髮妹「小王淨」上過綜藝節目，但其實他們純粹在進行更換菜單的會議。阿緯更進一步表示行銷部都是顏值擔當，「尤其是行銷總監，更是年輕貌美的女神級代表，老闆跟員工都是俊男美女，容易被誤會」，鄭重呼籲所有人：「大家不要被標題給影響了。」

另一方面，阿緯也曬出和媽媽的通訊軟體對話，可見媽媽見到兒子的緋聞後，貼出報導連結給他，讓阿緯急忙澄清：「那是我們行銷同仁」，媽媽這才鬆了一口氣，因此阿緯特意在貼文提及：「單純我媽心臟不好，不要嚇她。」

不少棒棒堂男孩們都已成家立業。(圖/阿緯 FB)

阿緯日前與2006年《模范棒棒堂》出道的藝人威廉、小煜、小傑聚會，如今多年過去，除了結婚，還有人晉升奶爸，讓阿緯打趣喊：「曾經風靡千萬少女，如今只能面對兒女」，更展開幽默自我介紹：「大家好，我們是Lollipop奶爸堂，往事只能回味」，讓網友都笑翻：「有孩子之後，以前跑趴，現在跑park」、「我的童年就這樣變爸爸了」、「好有趣的畫面，現在更有愛了！」