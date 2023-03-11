天文學家發現繁星縈繞在我們銀河系（Milky Way）的邊緣環帶，這些屬於我們家鄉銀河系的恆星，十分的靠近我們隔壁銀河系鄰居：仙后座（Andromeda），刷新了許多過去的認知，過去認為銀河系的邊陲地帶恆星密度很低，不過似乎不是如此，因此天文學家認為，我們和仙后座的外環可能已經交疊了，而過去天文學家研究認為，預計再過40億至50年左右我們的銀河系就會跟仙后座相撞。

The left galaxy is the Milky way, the right one the Andromeda galaxy. This is what will happen within 4 to 5 billion years from now



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據「天文學期刊」（Astronomy Magazine）9日報導，加州大學聖塔克魯茲分校的天文學和天體物理學教授暨主席古阿塔庫塔（Raja GuhaThakurta）在新聞稿中談銀河系遙遠的邊陲地帶：「當我們說遙遠的邊緣地區時，我們指的是真的非常遠的地方。其中最遙遠的一顆恆星距離我們超過100光年之遠。這幾乎是我們與最大的銀河（Galaxy）鄰居——仙后座之間一半的距離。

而仙后座系距離我們約250萬光年之遠。「這項研究重新定義了我們對銀河系的邊緣的認知。」「我們的銀河系和仙后座系都如此巨大，以至於2者之間幾乎沒有什麼空間（純粹的太空）。」

銀河系的外部暈應該會從我們銀河系的核心延伸約1百萬光年。一些新發現的恆星座落於在這個外部光環（Outer’s Halo）的理論邊緣附近。這些結果於1月時，在西雅圖舉行的第241次美國天文學會（AAS）會議上發表。

在這項研究中發現的恆星屬於天琴座RR型變星（RR Lyrae）星類，這是一種特殊的恆星類型，因為它們表現出脈動和亮度變化的特徵，對天文學家來說很重要。「它們的亮度變化方式看起來就像是心電圖（有規律），它們就像是銀河的心跳，亮度迅速上升並緩慢下降，這個週期完美地重複，具有非常特殊的形狀，」 古阿塔庫塔在新聞稿中說道。「此外，如果您測量它們的平均亮度，每顆恆星的亮度都相同。」

這種可預測的行為使得這類恆星成為的一種很優秀的距離參照指標。因為它們的固有亮度是已知的，所以相對較容易確定它們的距離，誤差僅在3至5％之間。與我們的太陽不同，這些新發現的恆星並不居住在銀河系熟悉的盤面（galactic disk）上，是我們銀河系大部分年輕恆星的所在地。相反，這些天琴座RR型變星居住在銀河系的外層光球中，這是一個大型球殼，主要由古老的恆星組成，覆蓋了我們銀河系的螺旋臂和中央突起（central bulge）。

然而，事實上已經看到一些天琴座RR型變星位於銀河系的理論極限附近，這表明恆星密度下降的預期，可能發生得比以前天文學家認為的還要遠。如果是這樣，那麼銀河系和仙女座星系的外環可能已經發生重疊了。