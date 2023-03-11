WBC2023世界棒球經典賽，中華隊10日晚間7點迎戰歐洲勁旅義大利，此對戰對雙方球隊都非常重要，為避免連敗陷入淘汰邊緣，中華隊此戰要求勝力挽狂瀾，義大利隊則希望能拿下2連勝，取得晉級的優勢。

中華隊，前3局以5比2領先義大利隊，但4、5局不敵義大利隊的攻勢，以5比7落後2分，比賽來到六局下半，第4棒張育成轟出2分砲嗨翻全場球迷，八局下半「中職全壘打王」吉力吉撈・鞏冠轟出3分砲助中華隊最終以11比7氣走義大利隊。

吉力吉撈・鞏冠8局下轟出3分炮後，接受全場球迷的歡呼，助中華隊最終以11比7氣走義大利隊。（鄭任南攝）

吉力吉撈・鞏冠8局下轟出3分炮，助中華隊最終以11比7氣走義大利隊。（鄭任南攝）

張育成(左)、吉力吉撈・鞏冠(右)各轟出2分砲與3分砲，助中華隊最終以11比7氣走義大利隊。（鄭任南攝）

張育成6局下半轟出2分砲將中華隊追回比分，最終中華隊以11比7氣走義大利隊。（鄭任南攝）

張育成6局下半轟出2分砲後，開心的衝向壘包。（鄭任南攝）

張育成6局下半轟出2分砲追平分後，享受全場球迷帶來的歡呼聲。（鄭任南攝）

范國宸代打建功，打回中華隊超前分。（鄭任南攝）

陳傑憲回到本壘攻下分數，振奮怒吼。（鄭任南攝）

中華隊3棒林子偉在1局下轟出右外野陽春全壘打。（鄭任南攝）