WBC2023世界棒球經典賽，中華隊10日晚間7點迎戰歐洲勁旅義大利，此對戰對雙方球隊都非常重要，為避免連敗陷入淘汰邊緣，中華隊此戰要求勝力挽狂瀾，義大利隊則希望能拿下2連勝，取得晉級的優勢。
中華隊，前3局以5比2領先義大利隊，但4、5局不敵義大利隊的攻勢，以5比7落後2分，比賽來到六局下半，第4棒張育成轟出2分砲嗨翻全場球迷，八局下半「中職全壘打王」吉力吉撈・鞏冠轟出3分砲助中華隊最終以11比7氣走義大利隊。
WBC2023世界棒球經典賽，中華隊10日晚間7點迎戰歐洲勁旅義大利，此對戰對雙方球隊都非常重要，為避免連敗陷入淘汰邊緣，中華隊此戰要求勝力挽狂瀾，義大利隊則希望能拿下2連勝，取得晉級的優勢。
中華隊，前3局以5比2領先義大利隊，但4、5局不敵義大利隊的攻勢，以5比7落後2分，比賽來到六局下半，第4棒張育成轟出2分砲嗨翻全場球迷，八局下半「中職全壘打王」吉力吉撈・鞏冠轟出3分砲助中華隊最終以11比7氣走義大利隊。
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