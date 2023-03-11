中華隊在預賽第2戰靠著3轟，以11比7擊沉義大利隊，奪下睽違3659天的經典賽勝利，中繼2局無分的呂彥青成功踩住煞車，成為中華隊致勝另一關鍵，而他也用經典賽勝投慶祝27歲生日，「中午他們幫我慶生，第一個願望已經達成了，希望接下來第2、3個願望也能達成。」

為了應付3連戰，教練團必須仔細掌握投手用球數，避免需要休4天的情況發生，中華隊前3任投手共失了7分，從陳禹勳起踩住煞車，尤其是呂彥青在6局上2出局、一壘有人時，一登板就先用牽制抓到跑者，化解危機。

呂彥青表示，當時那個狀況是捕手下達牽制指令，本想說做個軟性牽制而已，沒想到跑者真的啟動造成很好的效果。

最後呂彥青中繼2局無失分，沒被敲任何安打，投出2次三振、3保送，首度經典賽登板就拿勝投，當作最佳的生日禮物，也讓他直呼永生難忘，他也提到中午中華隊隊友們有幫他慶生，自己也許下3個生日願望，10日第一個願望已經達成，希望接下來的心願也都能實現。