中華隊在預賽第2戰靠著林子偉、張育成、吉立吉撈・鞏冠3轟，以11比7擊沉義大利隊，奪下睽違3659天的經典賽勝利，賽後記者會中外媒提問張育成為何開轟後要敬禮，張育成笑答：「這可能要請媒體幫我解釋。」

張育成在6局敲出追平2分炮，他表示，站上打擊區時只是想把壘上跑者推進到二壘，剛好義大利投手小伍斯一顆失投速球跑到紅中，「我就積極攻擊，沒想到有很好的結果。繞壘當下當然很興奮，但也沒想什麼，只是『耶！我追平了！希望隊友能繼續攻分數。』」

先前張育成因為本想婉拒參賽，後引發兵役問題被網友冠上「二兵」、「逃兵」等綽號，他正面看待外界批評，在熱身賽時只要敲安、上壘就會作出敬禮動作，當時他也解釋是因為球場有國旗，想要向國旗、國父致敬。

今天張育成開轟後回到本壘後同樣比出敬禮手勢，外媒也十分好奇這個動作原因，張育成說要請台灣媒體解釋也引發全場一陣笑。

在8局敲出鎖住勝果3分炮的鞏冠也分享自己繞壘心情，「我想著『耶！我們又打更多分了。』，開轟當下一直相信球隊是做得到的、相信我的隊友，我就是掌握失投球就做到了。」

跟鞏冠一樣經典賽首安就是首轟的林子偉也提到，自己第一場打得沒有很好，所以只是想把球打強就好，很高興能夠幫助球隊先馳得點，「看到好球就是主動攻擊，不管怎麼樣相信我們都可以做到最好。」

林子偉。（鄭任南攝）