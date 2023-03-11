中華隊在預賽第2戰打線發威，除了3發全壘打外，陳傑憲5次打擊敲3安、2保送，助隊以11比7擊沉義大利隊，奪下睽違3659天的經典賽勝利，他說：「我知道在首戰吞敗後很多人不看好我們，我們想證明，我們這個世代也是很強的。」

這次中華隊陣容出爐後外界多半是不看好，加上預賽首戰投手群崩盤，以5比12不敵從資格賽打上來的巴拿馬；面對陣中多為美職體系的義大利隊，賽前台灣運彩賭盤也不看好中華隊。

此役打第7棒的陳傑憲5次打擊上壘率百分百，貢獻1打點還跑回3分，他也提到因為後面是王柏融，自己就是努力上壘讓王柏融有機會延續攻勢，收到不錯的效果。

在外界不看好的情況下擊敗強敵，陳傑憲坦言心情是滿想哭的，「這批中華隊很年輕，很多人都是第一次打這麼大型的國際賽，經過昨天戰敗後很多人不看好我們，但我們想證明我們這個世代也是很強的，希望往後的比賽創造不同的中華隊。」

陳傑憲感性的說：「謝謝年輕選手努力帶動整個團隊，即使首戰前球也沒有放氣，棒球就是這樣，不到最後不知道結果，只要過程中我們有努力完成，就會有好的結果。」