男星韓宜邦(Junior)與小10歲演員女友林萱瑜近日和一群好友到帛琉旅行，趁著42歲生日前夕求婚，順利獲得林萱瑜點頭答應。10日韓宜邦曬出和女友林萱瑜的潛水同框照，還說出一段真摯發言，這才揭曉他原本想在水中展開浪漫求婚計畫。

韓宜邦在臉書提及考潛水執照時，教練說過：「潛伴，是生死與共的」，並說這是因為在未知的水下世界裡，兩人只有彼此，所以「要黏好、看好、顧好彼此」，一段文字呼應和林萱瑜配戴潛水裝備的同框照，顯得無比甜蜜。

韓宜邦本想在水中向林萱瑜求婚。(圖/韓宜邦 FB)

照片曝光後，好友吳婉君笑說：「就是因為這樣，我才會搞一個防水布條，想讓你在海底求婚咩」，對此，韓宜邦回道：「事實證明真的很難啊」，釣出林萱瑜現身留言區：「我怕我太感動會長接往上游，無法完成安全停留哈哈哈」。接著小倆口直接伴起嘴來，林萱瑜先表示韓宜邦水中求婚早就徵兆：「原來教練那時候在暗示我」，韓宜邦見狀回說：「教練是提醒我：妳要多多注意安全！」，逗得林萱瑜一頓猛虧：「這樣說話很不注意安全。」

上月26日韓宜邦曬出求婚鑽戒，宣布求婚成功的喜訊：「是的，2/24晚上，我生日的前一晚，我在帛琉順利求婚成功了」，同時提及相當保護這段感情，雖然沒有刻意隱瞞或是閃避，但總是不想多講，「因為只希望在真正的好事發生時，能給大家一個踏踏實實的喜訊。」林萱瑜則感動發文：「這趟帛琉太美好」，還附上藍色愛心符號。