北市警方晚間至酒店臨檢，店內小姐排隊準備核實身分。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

大安分局長王寶章親自帶隊臨檢。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市警方晚間執行區塊封鎖擴大臨檢。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

都是囂張黑幫惹的禍 酒店小姐怨「又要排隊點名了」

竹聯幫明仁會囂張舉辦春酒引發爭議，警方為壓制黑幫氣焰，北市警局從8日起持續執行「靖城專案」，堅守「黑幫零容忍原則」，針對幫派堂口、依附營生處所及易滋事場所加強威力掃蕩，實施強力臨檢作為。酒店小姐忍不住抱怨，每次出事就來臨檢，又得要排隊查核身分，雖會影響工作，但還是會共體時艱配合警方。

大安分局10日22時，結合刑警大隊、保安大隊、少年隊等單位，針對轄區幫派經營、依附、圍事或賴以為生的行業、易滋事場所及治安顧慮路段，以區塊封鎖方式，運用巡邏、臨檢及攔檢等攻勢勤務，實施高強度威力掃蕩，期能以立即反應、及時壓制、事後追究，及時消弭衝突，另加強查緝幫派潛藏的活動據點，壓制幫派氣焰。

大安分局長王寶章晚間親自帶隊臨檢，表示勤務迄今共計查獲各類毒品案件7件7人、詐欺案件3件3人、各類刑案20件18人、通緝犯2名，將持續針對轄內潛藏治安隱憂全面掃蕩，不法分子勿心存僥倖，試圖挑戰公權力。