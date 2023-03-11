世界棒球經典賽義大利隊幾乎都是美職體系球員、陣容堅強，10日與台灣隊交手以7比11吞敗，總教練皮耶薩直言這場比賽很艱困，對台式應援感到「驚嚇」，認為台灣球迷很有活力。

世界棒球經典賽台灣隊10日挾主場2萬球迷加油聲勢迎戰義大利隊，兩隊戰況膠著，台灣隊團隊敲出3轟，林子偉陽春砲、張育成敲出追平比數2分砲，吉力吉撈．鞏冠也補上3分砲，終場以11比7擊敗義大利隊，拿下重要勝利。

義大利隊總教練皮耶薩（Mike Piazza）賽後受訪提到，台灣主場的比賽環境對義大利隊比較艱難、也很特別，「有點感覺驚嚇，但我們還算有冷靜下來，除了被打出全壘打，其他時候我們投手算投的不錯。」

皮耶薩肯定台灣隊的球員，很多不是很好處理的球，台灣隊的球員都可以打出安打，「相信他們從球迷那邊得到很多能量」。

皮耶薩進一步解釋，所謂的「驚嚇」不是真的被嚇到，而是覺得台灣的啦啦隊和球迷很有活力，電視上看到是一回事、場內又是另一種感覺，「這是蠻有趣的體驗」。

皮耶薩表示，這場比賽很艱困，噪音可能有些影響，但義大利隊的選手也很努力，遺憾比賽過程中發生幾次的失誤改變局勢，而台灣隊也確實把握這些機會。

義大利隊輸給台灣隊後目前戰績1勝1敗，今天要跟巴拿馬交手，皮耶薩提到希望盡量減少錯誤，經典賽有很多不確定性，現在這個時間點，很多球員都還在進入狀況的階段，調整也很重要。（編輯：龍柏安）1120311