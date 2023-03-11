【愛傳媒簡秀枝專欄】喜歡新銳小提琴家陳銳（Ray Chen，1989-）演出的樂友請站出來，力挺本月下旬，班貝格交響樂團在台灣的3場演出，欣賞帥哥陳銳與國際天團的合作，機會難得。

主辦該場音樂會的巴哈靈感音樂文化協會（Bach Inspiration）以及冠名贊助的金車文教基金會，共同發出動員訊息，希望大家共襄盛舉，不要讓這項精彩音樂演出冷清。

時隔近40年，巴哈靈感音樂文化協會力邀班貝格交響樂團，由首席指揮胡薩，攜手備受 全球矚目的台裔小提琴家陳鋭 ，以120人全編制之姿隆重訪台，展現出經典曲目的魅力。

陳鋭目前使用的小提琴，是他向日本音樂基金會所商借，製作於1714年的史特拉底瓦里名琴「海豚」(Dolphin)，該把琴，曾為姚阿幸（Joseph Joachim，1831-1907）所擁有，琴音絕美，令人陶醉。

這場音樂會樂團編制達120人，成本與開銷都大，雖然目前已有國內重要企業集團贊助，給了主辦單位極大鼓勵，但執行長梁秀玲每天查看門票的預定表，難免憂心忡忡，除了攸關收入之外，也希望讓睽違近40年的遠來樂團感受台灣樂友的熱情，衞武營音樂中心在國際上盛名遠播，對班貝格交響樂團的遠客來說，早已慕名，希望在巡迴台灣時，一定要南下高雄，體驗嶄新音樂舞台的魅力。

這場國際級的音樂盛宴，共有3場演出，前2場在台北，第3場在高雄，好樂團好曲目，值得重覆聆賞。

首場演出，是3月21日於台北國家音樂廳舉行，由金車文教基金會冠名贊助支持，演出的曲目，以布魯克納（Anton Bruckner，1824-1896）《C小調交響前奏曲》揭開序幕。這首曲子，命運多舛，曾隱匿超過一世紀之久，無人聞問， 好不容易在爬梳整理後，公開分享大眾，非常珍貴。該曲具有抒情主題風格和宏偉氣勢，曾收錄在班貝格交響樂團與指揮家胡薩的2022 年《國際古典音樂大獎》年度交響樂大獎專輯中，值得期待。

第二場演出，是3月22日，也是在台北國家音樂廳演出，由力晶文化基金會冠名贊助。這場演出，包含了李蓋悌的稀世名曲《給100台節拍器的交響詩》，這是主辦單位良苦用心，特別協商的喬段，該首藝術實驗之作，將於舞台設置100台節拍器，爾後開始滴答作響持續7到10分鐘，直到最後 一個節拍器完成點擊才告结束，是台灣首演。

這首難得一聽的實驗性曲子，結束隨即過渡進入布拉姆斯（Johannes Brahms，1833-1897）

《第四號交響曲》，讓觀眾享有截然不同的音樂體驗，值得一試。

第三場則是3月25日，全團移駕到高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳演出，由富邦金控冠名贊助。這場音樂會，鎖定南台灣的樂迷，以名聞遐邇的德弗札克E小調第九號交響曲《新世界》出場，雅俗共賞。班貝格交響樂團獨特的班貝格之音，展現其精湛演奏技巧和豐富的音樂情感，絕對值得支持的。

德國班貝格交響樂團成立於1946年，憑藉其醇厚、圓潤、富有穿透力的聲音，其演出 範圍遍及全球超過63個國家的500多座城市上演超過7000場音樂會。樂團被譽為世界最優秀的交響樂團之一，並多次獲得國際古典樂評唱片大獎。此外，樂團獲得「巴伐利 亞國家愛樂樂團」的稱號外是經過千錘百煉的文化瑰寶，傳承著數百年的古典音樂火種。樂團更是以其獨特的聲音—「班貝格之音」而聞名於世。

「班貝格之音」是經過長達80年的磨合與累積，逐漸發展出來的一種獨特音色，以蘇台德文化圈的孕育，帶有德捷山區個性的聲音，根植於波希米亞音樂中特有的表達方法（Klang-Rede），是樂團合奏時候彼此融合呈現的音樂體驗，樂團近百名音樂家對於這種聲音有著高度的共識與默契，許多來自全球的優秀音樂家，雖然技術一流，但若不符合樂團特有的音色，也不見得能如願進入該樂團。

值得一提的是，捷克指揮家雅各·胡薩 (Jakub Hrůša，1981-）藝高人膽大，被《留聲機雜誌》評論為「近乎偉大」的指揮家。

指揮家胡薩身經百戰，曾指揮世界各大頂尖樂團，與班貝格樂團的合作，始於2014年，當時胡薩首度帶領樂團，演出捷克知名作曲家史麥塔納《我的祖國》交響詩，一炮而紅。

班貝格樂團樂團既有的德意志文化根源，又擅長表現波西米亞音樂風格，其獨特的渾圓厚重而略暗的音色，讓胡薩高度肯定與讚賞，當強強聯手，相互激盪出燦爛的火花。

在2016年胡薩接任班貝格樂團樂團首席指揮以來，又對該樂團的體質作了調整，在他的領導下，樂團的波希米亞-德意志特色，更加提升，彼此惺惺相惜，完成了一系列高水準的音樂演出，開創出亮麗的篇章。

果然，胡薩將樂團歷史與現代音樂融合，成功地為樂團注入了新的活力與靈魂。蛻變後的班貝格樂團樂團，屢獲重要國際古典樂評唱片大獎，包括2020年《巴伐利亞州音樂獎》、2021年《德國唱片評論家獎》，以及2022和2023年《國際古典音樂大獎》年度交響樂大獎。

這回班貝格交響樂團訪台巡演，特別邀請台裔小提琴家陳鋭，演出孟德爾頌(Felix Mendelssohn, 1809-1847)與布魯赫

（Max Christian Friedrich Bruch，1838-1920）著名的小提琴協奏曲。

布魯赫《G小調第一號小提琴協奏曲》經常和孟德爾頌《E小調小提琴協奏曲》相提並論。如同小提琴家大衛（Ferdinand David，1810-1873）提供孟德爾頌，在小提琴演奏技術上的專業技術諮詢和建議；布魯赫在首演之後，請求小提琴大師姚阿幸給予指正，1868年再度演出時，由姚阿幸擔任小提琴獨奏，獲得極大成功，布魯赫便將此曲題獻給姚阿幸。

該曲一直是小提琴家陳鋭代表性的曲目，他曾在許多重要的場合中演出，包括2012全球播放的諾貝爾奬頒獎典禮。

身為伊莉莎白女王大賽和曼紐因大賽的冠軍，陳鋭已名列當今年輕小提琴名將之榜，他超凡的舞台魅力、滿檔的國際演出行程，所到之處，都有廣大粉絲群簇擁支持，以音樂感動人心，也廣結善緣，受到全球聽眾的極大肯定。

陳銳活躍於社群媒體，啟發並強化古典音樂與聽眾的連結，得力於他規模龐大的線上追隨者，使得古典音樂得以接觸到數以百萬計的群眾，一系列幽默且具教育意義的俏皮線上影片，讓樂迷透過不同方式認識音樂家以及古典音樂，重新定義了古典音樂家在21紀所扮演的角色。

好的音樂演出，需要好的觀眾支持，請大家一起為帥哥陳銳，以及遠客班貝格交響樂團大聲喝采！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。