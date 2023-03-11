擁有優越的氣候及地理條件，讓台灣榮封「水果王國」的美譽，但即使台灣一年四季盛產豐富多樣的水果，營養師程涵宇仍警告，45歲以下的台灣人，「水果根本吃不夠！」

程涵宇在臉書發文表示，許多人擔憂水果太甜吃下肚容易發胖，因此不敢吃多導致攝取不足，或是認為蔬菜可以取代水果，甚至放棄吃水果，一份數據調查顯示，國人於水果類食物的攝取份數，除了45歲以上的攝取量接近或符合建議量以外，其他族群的水果攝取量均不足，其中特別是7～44歲男性、7～44歲女性與75歲以上族群，水果達標率（每天要吃2份水果）竟低於1成，「也就是90％的7～44歲男女性族群水果都沒吃夠！」

程涵宇指出，水果能提供人體所需的維生素C、各種類黃酮、花青素等抗氧化增強身體保護力的植化素，因此蔬菜無法取代水果的營養成分，且適量食用不會造成肥胖問題。

程涵宇提醒，一天基本上要攝取2份水果，每日建議熱量為2000大卡的人則要吃3份水果，「水果1份=切塊水果大半碗~1碗=60大卡=0.1顆鳳梨(110克)=0.3顆木瓜(150克)=0.5根香蕉(70克)=0.5顆釋迦(60克)=0.5顆蘋果(130克)=0.5顆珍珠芭樂(142克)=0.8顆水梨(145克)=0.8顆葡萄柚(165克)= 1片西瓜=1顆橘子=2顆蓮霧=2顆棗子=9顆櫻桃=12顆草莓=13顆葡萄=23顆聖女番茄。」

另外，許多人愛吃的果乾是無法完全取代水果的，程涵宇說明，果乾是由水果烘乾加工製成，保留了膳食纖維及礦物質，適合當減肥或嘴饞時的零食，不過果乾在製程中部分維生素會流失，且經常「加糖」提升風味及甜度，容易不小心吃太多，建議優先選擇以「無添加糖」的果乾購買。

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