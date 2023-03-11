​【愛傳媒朱亞君專欄】去年底，網路上有件超級瘋狂的美事。

作家瓦力在他的臉書「瓦力唱片行」真情至性的寫了篇推薦台灣60年前音樂神童陳必先獨奏會的文章，不是業配，那初衷只是要問還有人記得陳必先嗎？這場在衛武營的演奏會的票賣得如此淒涼。

瓦力一篇好文，一夕間獲得了24000個讚，近6000個分享，所有的票就這樣秒殺，瓦力創造了音樂的奇蹟。

​ 文字從來沒有這麼 hi-fi 過。

這就是瓦力。文字充滿魔力的瓦力。瓦力唱片行，不賣唱片，只講音樂背後的鬼故事。藉著音樂還魂，讓我們找到自己的主題曲，挖掘你最深層的秘密。

​ 時隔三年，在第一本著作《瓦力唱片行》之後，今晚凌晨開始，他的第二本書《那一夜，莫札特的門有人在敲》即將開賣。（誠品書店有獨家簽名版喔）

​ 從現代流行歌曲到古典樂，只需下一個音符，他就給你一個故事，他是網路上最會撩撥心弦的音癒系作家。

瓦力說：最好的演出，從來不是每個音符都彈對。而再破碎的人生，也有一首主題曲。

一些你原以為是插曲的間奏旋律，後來都成為重要的生命線索。

再不起眼的一瞬，在他筆下都有了慎重的發聲。

​ 與父親決裂多年的兒子，收到家裡寄來的包裹：一張大衛．鮑伊的唱片。

​ KTV服務生是最寂寞的人，在那眾生狂歡哭訴暴嘔的暗黑之地，他連片刻的瘋狂都不被允許。

​ 顧爾德彈琴必要喃喃囈語，因為寂寞，卻找不到合宜的方式表達自己。

​ 鬱症纏身的李希特，防空洞裡練琴的鄧泰山，無故被毆打逮捕的爵士宗師邁爾士．戴維斯……

​ 有時音樂是最好的藉口。

而有時音樂比藉口更好，可以是人生某段切面的救贖。

​ 有些人的生命靠大事記方式的表格來銘刻，有些人是靠數著抽菸和喝咖啡的日子來記憶。瓦力筆下的人物，則是靠著平凡日子裡的聲響，演奏個人的殘破與救贖。

​ 《那一夜，莫札特的門有人在敲》以前奏、主歌、副歌、間奏、獨奏五輯與特別收錄的一曲尾奏，譜寫小人物的主打歌、一首首寂寞瘋狂的人生變奏曲，以及多位古典、爵士名家的生命插曲。

​ 他不彈奏樂器，但他懂得你的心。這些故事，獻給曾在心靈裡溺過水、以為世界站在對面的人們。

​ 地球呼叫湯姆少校。地球呼叫湯姆少校。

你還在宇宙星辰間流浪嗎？

回地球吧。這裡有人很想你。

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作者為寶瓶文化社長兼總編輯

照片來源：作者提供。

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