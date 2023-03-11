矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）困境引發業界恐慌，銀行股續弱，美股今天收黑。

道瓊工業指數終場下跌345.22點，或1.07%，收在31909.64點。

標準普爾500指數下跌56.73點，或1.45%，收在3861.59點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌199.46點，或1.76%，收在11138.89點。

費城半導體指數下跌56.282點，或1.89%，收在2923.929點。（譯者：徐睿承）1120311