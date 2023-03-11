過完史上最長的10天年假，緊接著又連放4天228連假，許多人終日吃吃喝喝，一回神竟發現體重跟著狂飆嗎？專家建議熱門的「52輕斷食」最適合快速瘦身，就連大陸女星楊冪與貝克漢老婆維多莉亞，也靠這個方法維持窈窕身形。

52輕斷食減肥法是指每周選2天限制熱量攝取，女性一天只攝取500大卡，男性一天攝取600 大卡，其餘的5天可以輕鬆自在地隨意進食。英國醫師麥克莫斯里（Michael Mosley）2013年出版的暢銷書《快速節食》（TheFast Diet）大力提倡52輕斷食，而且他也以這個方式在3個月內瘦下9公斤，體脂從28%降到20%。

其他名人如大陸女星楊冪與「貝嫂」維多莉亞也都是52輕斷食的追隨者。楊冪除了2天輕斷食，其他時候盡量少碰澱粉，才能長年維持45公斤的體重，而維多莉亞更是幾乎只吃烤魚、清蒸蔬菜，讓她生了4個孩子依舊擁有少女身形。

專家認為，「52輕斷食」與近年廣為人知的「168斷食」各有優點，但最大的差異是實行的天數，前者是每周2天、後者是一天中的16小時禁食時，建議依個人作息與生活型態選擇。

維多利亞貝克漢（右三）雖然一連生下4個孩子，但奉行52輕斷食與嚴格飲食控管，讓她始終保持曼妙身材。（圖／翻攝自Victoria Beckham臉書）

根據2019年的《營養科學期刊》研究，美國聖誕節到跨年平均增加0.6公斤，英國人則增加0.8公斤，而台灣人更明顯，根據國健署統計，4成台灣人農曆年後平均胖1.7公斤。

程涵宇說，假期放得愈長，通常體重也會增加愈多，因為放假期間會比平常更容易吃到高油脂、高熱量、高糖的食物，如果假期時天氣比較寒冷，例如今年過年，更容易久坐不動，然後嘴巴吃個不停，當熱量攝取大於消耗，體重自然就會增加。

「年後怎麼減重？幾乎每年都會被問這個問題，我最推薦的減肥方法就是52輕斷食減肥法，首先它不必計算熱量，再來沒有食物限制，而且它規定不多，可以依照個人習慣進行，自由度高比較方便達成。」

程涵宇說，2019年的《營養科學期刊》曾進行研究，結果發現執行52輕斷食減肥法52天之後，與年節前相比，體重減輕1.3公斤，而且整體的代謝能力變得更好。

如果想執行52輕斷食，營養師高敏敏建議輕斷食的那2天，早餐可以選擇蛋1顆、蘋果1顆、蔬菜2碗、地瓜1個。晚餐可以選擇吃堅果1小把、蔬菜2碗、鮭魚1個掌心，盡量吃原型、少過度烹煮的食物。其餘的5天也不能暴飲暴食，盡量多攝取優質蛋白質，例如豆魚蛋肉類食物，同時少吃加工食品與飲料。

營養師程涵宇認為52輕斷食不必計算熱量、沒有食物限制，而且自由度更高，所以更容易實行。（圖／程涵宇提供）

「52輕斷食」與「168斷食」誰比較好？程涵宇說，其實兩者都屬於間歇性斷食，都是指特定時間禁食，改變身體代謝的模式，以消耗體脂肪代替進食後的葡萄糖，進而達到減脂的效果，研究發現這兩種方式執行2至52周內都可以使體重減輕1%~13%。

程涵宇建議依個人時間及作息選擇較方便實行的減重方式，例如輪班工作的人可能比較適合52輕斷食，正常時間上下班的人就可以優先選擇168斷食。不過，也不是所有人都適合間歇姓斷食，例如孕婦或哺乳期婦女、12歲以下兒童就不建議，其他如年長者、慢性病患、心血管疾病患者、腸胃疾病者也需要和醫師與營養師先討論。

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