曾被媒體報導的桃園客運董事黃炳勳，自稱18歲開始學習中醫，精通少林寺易筋經洗髓法，替民眾調整骨架改善體質，但遭檢舉未領有醫療相關執照卻從事「最完美的脊椎矯正」等醫療行為，新北市衛生局也表示，民俗調理若宣稱「整脊」等涉及醫療行為及醫療廣告恐已觸法。

日前有民眾向本刊投訴，指自稱「教授」的黃炳勳在臉書上開設「黃教授骨架維護中心&Master Huang Bone Caring Centre」粉絲專頁攬客，並宣稱「黃炳勳~少林洗髓整骨大師#超乎您的想像#全世界最完美的脊椎側彎矯正 調整您的全身骨架與頭顱、喉結、氣管心臟、肺葉、肋骨#無效不收費#…」。

記者前往黃炳勳位在桃園龜山區的店面察看，招牌直接寫著「少林洗髓整骨大師」，還有他和港星吳孟達的合影，門口則停放著一輛要價千萬的BMW i8顯眼新車，走進店內工作人員連忙上前招呼，牆上貼滿黃炳勳與民眾的合照，其中包含導演、演員、警界高層，除此之外，還有整復師證照以及整復協會所頒發的聘書。

記者詢問醫療內容時，工作人員先稱不收過路客，客人都必須透過電話預約，並解釋由於「黃教授」整脊是屬於全身性，並非單區塊，所以每次要價5000元。雖然要價不菲，但在店內的等待整脊的民眾多達4位之多，工作人員大方的讓記者參觀黃男替客人整脊，表示過程都有全程在臉書開直播。

黃炳勳店家招牌標明少林洗髓大師，並高調停放千萬超跑在店門口。（圖／影音組攝）

工作人員還毫不避諱表示，透過「黃教授」的整脊，能夠有效改善骨刺、脊椎側彎等病況，並拿出筆記本表示，每天客人都約滿，如果需要預約，恐將要等到5、6月份，在他介紹期間，還不斷有預約電話打進來，但當記者表示自己是從外地前來求醫時，工作人員卻改口可以插隊安排就診。

經記者查詢，衛福部曾對醫療行為作出解釋，明白表示醫療行為係指凡以治療、矯正或預防人體疾病、傷害、殘缺為目的，所為之診察、診斷及治療；或基於診察、診斷之結果，以治療目的所為之處方、用藥、施術或處置等行為之全部或一部之總稱。而黃炳勳僅領有整復師證照，卻宣稱能整脊、矯正等醫療行為廣告，已屬觸法。

新北市衛生局也強調，目前醫事人員類別中並無「整脊師」，僅有取得西醫師及中醫師執照者得依業務執行脊椎調整之相關醫療行為。而民俗調理係以紓解筋骨、消除疲勞為目的，單純運用手技對人施以傳統整復推拿、按摩等所為之非醫療行為，故民俗調理不得宣稱整脊等涉及醫療行為及醫療廣告。

對此，黃炳勳強調，因為自己在國外世界中醫協會演講、表演，「教授」只是朋友們對他的尊稱，並非因為取得相關學歷。少林寺洗髓功是自己分別在台灣、中國地區習得，雖然被歸類為傳統整復，但使用的是少林寺手法，又與一般坊間的脊椎矯正推拿不同，也不會主動宣稱有「療效」，但在網路宣稱有「矯正」醫療的行為，會再多加注意修正用詞、避免觸法。

黃炳勳替人整脊過程在網路上直播，並一邊向觀眾講解，一旁還有3名顧客等待整脊。（圖／影音組攝）

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