桃園客運董事黃炳勳遭人檢舉僅有整復師執照，卻觸犯醫師法，從事整脊、矯正等醫療行為，可處5年以下有期徒刑，併科150萬元以下罰金；此外，他在網路上宣傳整脊也違反了醫療法的規定，可處25萬元以下罰金。衛生局若接獲民眾檢舉即可循線前往調查。

出生於新北市樹林望族的黃炳勳，身兼桃園客運董事，並以「黃教授」自居，宣稱自己領悟精通少林易筋經洗髓，並對骨科有所鑽研，遂經由易筋經太極手法幫民眾調整骨架，能夠改善體質、增加免疫力，還在網路宣傳曾幫導演朱延平、演員許效舜、太保、吳孟達等名人整脊保養。

黃炳勳原本的店面位於新北市鶯歌區，後來搬往桃園龜山區山鶯路上，並標榜「少林洗髓整脊大師」，在臉書上開設「黃教授骨架維護中心& Master Huang Bone Caring Centre」粉絲專頁攬客，放上整脊的過程影像，以每次5000元的代價替人整脊，不少民眾趨之若鶩。

黃炳勳僅有整復師執照，卻非法宣稱可進行整脊、矯正等醫療行為。（圖／影音組攝）

黃炳勳的名片上頭銜不少，包括「聯合國世界骨科聯會秘書長、台灣健康養生推廣協會榮譽副會長、世界中醫藥學會聯合會副教授、脊柱健康專業委員會常務理事」等等，且過去他常扮成蝙蝠俠出席公益活動，被稱為「樹林蝙蝠俠」，2年前則因為與其胞兄因桃客董座爭奪戰而鬧上社會版面，知名度頗高。

民間流傳，洗髓功與易筋經同為達摩祖師所創，最終傳入中國嵩山少林寺成為僧侶秘傳功夫，是一種清洗髓腔的功夫，需要透過開筋點穴、站樁、吐納、垂吊、拍打、打坐等六個步驟，才能達成改善體質的效果，並無提及透過整脊，產生調節身體之功效。

對於黃男僅有整復師證照，卻宣稱能整脊、矯正等醫療行為，勁化傳統整復推拿的王師傅表示，在目前國內法規裡面，傳統整復推拿業是不能夠宣稱療效的，因此我們在跟客人溝通的時候，會強調有病痛還是要經由醫生評估是否合適做推拿的服務，再來決定是否進行處理。

勁化傳統整復推拿王師傅表示，整復師僅能提供舒緩症狀，並要依醫生指示後才能進行推拿。（圖／王師傅提供）

新北市衛生局表示，醫師法第28條規定，未取得合法醫師資格行醫療業務，可處六個月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣三十萬元以上一百五十萬元以下罰金；醫療法第84條也規定，非醫療機構，不得為醫療廣告，違反規定為醫療廣告者，處新臺幣五萬元以上二十五萬元以下罰金。

對此，黃炳勳強調，因為自己在國外世界中醫協會演講、表演，「教授」只是朋友們對他的尊稱，並非因為取得相關學歷。少林寺洗髓功是自己分別在台灣、中國地區習得，雖然被歸類為傳統整復，但使用的是少林寺手法，又與一般坊間的脊椎矯正推拿不同，也不會主動宣稱有「療效」，但在網路宣稱有「矯正」醫療的行為，會再多加注意修正用詞、避免觸法。

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