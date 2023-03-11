金門二膽守備隊陳姓上兵疑因為感情、債務等因素，穿著救生衣游到對岸，因體力不支，被大陸海警救起。果真如此，陳姓上兵是否會被遣返？前立委蔡正元認為，陳姓上兵已經游到不屬於台灣法律管轄權範圍的大陸地區，他預測並不會被遣返。

蔡正元10日在中天新聞《頭條開講》節目中表示，陳姓上兵從二膽島要漂流到三膽島，不可能出現大陸海警，可見他已經游到不屬於台灣法律管轄權範圍的大陸地區。

主持人周玉琴問到，陳姓上兵會被遣返嗎？蔡正元認為，陳姓上兵不會被遣返，因為遣返要符合國際刑事警察所規範的那幾類，比如販毒、殺人等等，或者有其他重大案件上了新聞，才有可能被通知要送回來。

蔡正元更預測，陳上兵是不可能回來的，搞不好又出現了另一個「陳毅夫」。該上兵很明顯是想要游到大陸去，不管是財務、感情、駐地的一些習慣問題，讓他想離開二膽島，也就是說，他不可能是要游回金門本島，而是要游到大陸去。而針對此案，國防部僅稱一切仍在確認中。

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