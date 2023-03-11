今（11）日各地仍是晴到多雲的天氣，僅花東偶有零星短暫雨，清晨最低溫在花蓮10.9度。明（12日）晚冷氣團南下，北部、東半部轉為濕冷天氣，下周一（13日）水氣減少，下周二、三（14、15日）最冷，下探8度。

今天清晨各地低溫約15到18度，部分空曠地區更低一些；白天舒適溫暖，各地高溫在25到28度左右，中南部近山區會更高，留意西半部日夜溫差達10度以上。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，今日至明日白天各地持續晴朗，日夜溫差都很大。今各地區氣溫：北部12至29度、中部14至30度、南部13至31度、東部12至30度。

最新模式模擬顯示，明晚鋒面挾冷空氣南下，北部及東半部轉雨降溫；下周一氣溫持續下降，逐漸轉為乾冷；中南部多雲時晴，氣溫亦降。這波冷氣團強度以「大陸冷氣團」機率最高（台北降至13、14度）。

下周二至周五天氣晴朗，各地氣溫逐日漸升，日夜溫差大，下周二、三清晨因「強輻射冷卻」出現此波的最低氣溫，部分平地下探8度。