高端公司8日召開董事會，原董事長張世忠卸任，獨立董事張銘政接任新董座。高端同時還宣布，與韓國GC Pharma合作的四價流感疫苗通過食藥署藥品查驗登記，有望趕上3月底的公費投標案。對此，立法委員王鴻薇昨（10）日在臉書撰文怒批，政府應該把該公司列為採購黑名單。

王鴻薇提到，高端二月營收又掛蛋，結果還覬覦15億公費疫苗採購，現在四價流感疫苗通過食藥署（TFDA）藥品查驗登記，有機會趕上15億公費投標案，等於是宣示這家前科累累、董事長因炒股案下台的公司，正在覬覦人民的公帑，準備進軍這次的公費疫苗採購。

對於高端的質疑，王鴻薇提到，行政院長陳建仁、衛福部長薛瑞元的答覆，卻是「高端通過食藥署認證，就是表示它的疫苗有效性沒有問題」、「炒股是一件事，我們看的是是否安全有效」等顧左右而言他的說法。

王鴻薇怒轟，政府真的是高端最好的後盾，陳建仁口中高端是成功的疫苗，到現在為止卻沒有其他國家採購，高端營收持續下探，她要求衛福部，應將高端疫苗列為採購黑名單，不要再公然地讓一間涉嫌炒股公司，繼續碰到任何人民的血汗錢。

對於王鴻薇的文章，網友紛紛表示「高端弊案一定要查，給全民交代清楚」、「正副總統直播打高端，還有前副總統當代言」、「可是股價會上揚耶，我驚呆了」、「還有15億可A」、「又是天主説的？」