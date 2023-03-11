一名海軍某軍艦士官等6人，相約前往聚餐飲酒，餐敘後他堅持要與女同袍小美共搭計程車離去，未料在途中不斷伸出鹹豬手撫摸她胸部，屢遭拒絕後還強行深入裙子內摸私處，小美忍了1年，在即將退伍前夕，自認為不會受到士官的刁難才提告，一審地院依強制猥褻罪判刑1年，經上訴後高等法院高雄分院審酌他認罪，並賠償30萬元，予以緩刑2年，期間交付保護管束。

根據判決書，海軍某軍艦一名士官，於109年1月某日晚間，女性同袍小美等6名友人外出聚餐，餐會後，該名士官堅持與小美同袍搭乘同輛Uber計程車離去，小美擔心得罪同事迫於無奈因而同意共乘。

但該名士官在抵達小美住處前，先以左手摟住女方腰部，小美發現後立即移動身體，並撥開他的左手拒絕，但男方又用右手從衣服上方伸入衣服及內衣強行撫摸胸部，小美再度撥開右手抵抗。

但是男方卻不放棄，又用手伸入她裙子內，隔著內褲強行撫摸私處進行強制猥褻得逞，當抵達住處後，小美立刻下車，但卻隱忍了一年，直到自己即將退伍，自認認較無心理負擔，於是向上級反應並報警提告。

但男士官在法院審理時，矢口否認有何強制猥褻犯行，辯稱：在車上我有邀約她一起去汽車旅館休息，她有同意，但後來她說不要，就沒有去了，在車上這段期間，確實有有摟腰及環抱她，但不小心碰觸到她胸部，但當時她並沒有對我表示「不要」或是有甩開我的動作，只是順勢環抱，她表示不要，接著就放開，並沒有觸碰她的下體及強行撫摸胸部。

該名士官一審時，被地院依強制猥褻罪判刑1年。但男方不服上訴，高等法院高雄分院審酌他認罪，並與女方達成和解賠償30萬元，予以緩刑2年，期間交付保護管束。