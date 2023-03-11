一名女網友分享，最近被請託幫一位32歲的男性親戚介紹女友，乍看之下條件還算可以，台大研究所畢業後，在金融業工作，目前年薪破百萬，詢問親戚擇偶條件，結果對方一次列出10點，包括不物質、年薪百萬工作能力強、會照顧他的生活、獨立不黏人等，超嚴苛條件讓原PO吐槽說，根本沒有這樣的人，就算有也不會選他這樣的人當男友，引起網友熱議。

一名女網友昨在Dcard上分享，身邊有位32歲還母胎單身的親戚，他是台大研究所畢業，目前在金融業工作，年薪超過百萬，但之前介紹了許多女生給他認識，結果都不了了之，而原PO認為最大的問題是男生太媽寶了。

女網友表示，那位親戚從大學就搬到台北獨居，但卻要媽媽每2周從台中上台北替他打掃家裡，像是換被單、換窗簾和洗布鞋等，這些生活上的瑣事都要媽媽來做，直到32歲都還不會用洗衣機，而且至今所有的衣物都還是由媽媽親自選購。

女網友指出，迫於家中長輩的情緒勒索，她答應幫忙介紹對象給這位親戚，詢問對方喜歡的類型，結果對方立刻列出10大條件，包括不物質、不會打扮得花枝招展、年薪至少百萬、眼界開闊、會照顧他生活起居、生活單純工作規律、家裡不能負債且父母工作要體面、不黏人、願意生小孩但不能當家庭主婦、婚後買房買車願意AA。

女網友翻白眼直呼，看到這邊就覺得荒謬到不行，這種條件的女生，自己生活也會很快樂，為什麼會沒事找事做，想不開要去照顧另一人的生活起居呢？最後她只能直白的告訴親戚們，這樣條件的女生不存在，希望對方不要再強人所難了。

貼文引起網友熱議，不少人看完徵女友的10大條件以後瘋狂吐槽，「抱歉我年薪百萬也不要這種自大男」、「原諒我膚淺，妳哥要帥到什麼慘絕人寰、天理不公的程度，才有辦法開出這種毫無邏輯的條件」、「要求女生符合這些，那自己又能給對方什麼，真的笑死」。