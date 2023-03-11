2024年總統大選，最新民調顯示，若民進黨由賴清德搭配鄭文燦參選，支持度有36.45％，國民黨由侯友宜搭配朱立倫則是18.23％。對此，國民黨台北市議員游淑慧認為，從這份民調可以看出，副手能不能加分是關鍵；此外她認為，藍白各自的組合相加，僅險勝賴鄭配5%，若非綠無法整合，情況就更不用說了。

中廣蓋洛普昨(10)日公布最新民調顯示，民進黨內可能提名候選人支持度，以賴清德46.47％最高；泛藍陣營中侯友宜33.45％居冠。該民調也針對正副總統候選人組合，最高的是民進黨賴清德搭配鄭文燦參選，支持度有36.45％，郭台銘搭配柯文哲以23.59％居次，國民黨侯友宜搭配朱立倫則為18.23％。

據《中評社》報導，游淑慧認為，這份民調跟過去看到的民調最大不同，是加上副手人選，雖最終不見得成型，但仍具有參考價值。游淑慧分析該民調認為，賴鄭配看來是加分的，但侯、朱兩人同質性太高，沒有太大的加成效果，因此游認為副手能不能加分也是影響選舉的重要因素之一。

游淑慧強調，若藍白各自的組合相加，也僅41.8%左右，與賴鄭配差5%，可預想得到是場硬仗，更不用說非綠無法整合的狀況。