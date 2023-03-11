慶祝WBC世界棒球經典賽分組賽台灣隊戰勝義大利拿下首勝，各超商都推出優惠活動，7-ELEVEn今（3／11）日咖啡買1送1；OK mart單杯咖啡8折優惠。

●7-ELEVEn

7-ELEVEn在臉書公布今日限定優惠活動商品，包括CITY CAFE濃萃美式咖啡及CITY PRIMA精品美式咖啡買1送1、CITY CAFE特大美式買2送2（限購1組）、CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾買2送2（限購1組）。另外還有Cheers EX強氣泡水500ml買2送2（限購4組）、指定樂事洋芋片6件75折（限購4組）。

●萊爾富

萊爾富推出限定一日飲品買1送1，包含無糖雪碧、悅氏Light鹼性水，百事可樂買1送1加碼至3月17日。

●OK mart

OK CAFE單杯享8折；OK mall雲端推出莊園級大杯美式、拿鐵享同品項2杯85折、12杯83折、37杯81折、65杯77折優惠。

即日起至3／13指定糖餅、飲品第2件6折起，可樂、雪碧、果汁、nutella能多益餅乾、樂天小熊餅乾等第2件6折起優惠。