第五屆WBC世界棒球經典賽如火如荼進行中，中華隊首戰雖然不敵巴拿馬，但昨（10）晚的第2戰卻以11：7的驚人戰績打敗義大利，賽前許多政治人物發出的祭品文，也將在今日一一兌現，民眾至少可領到750份雞排、1000顆雞蛋、400份控肉飯及200份肉圓。

30年棒球迷、國民黨立委洪孟楷日前發出祭品文，只要中華隊在預賽階段每贏一場比賽就發50份雞排，至目前為止已有立委江啟臣、台北市議員徐弘庭、台北市議員張斯綱、桃園市議員凌濤、台北市議員李明賢、立委羅明才、新北市議員葉元之、台北市議員柳采葳、立委林德福及國民黨最美發言人李明璇響應；10日中華隊打敗義大利後，將一次發出550份雞排與民眾同歡，時間為今日17時50分開始發放號碼牌，等號碼牌發光後就開始發雞排，地點則是在府中捷運站3號出口（新北戶外直播派對），邀起民眾吃雞排的同時，今晚也繼續幫中華隊加油。

國民黨立委林為洲則是在10日賽事進行時，做出贏球就請球迷吃雞排的承諾，比賽結束後他於臉書宣布，今日上午11時將在新社保安宮發200份雞排；彰化縣政府則是會在縣府前廣場辦理同步直播，今晚19時將發放400份控肉飯，彰化縣長王美花再加碼200份肉圓，邀請鄉親一同力挺中華隊。

而在賽前宣布中華隊打敗義大利，將發1000顆雞蛋的台北市議會吳志剛辦公室主任、台北市青年工作委員會總會長滿志剛，也於比賽結束後宣布會說到做到，並透露將在今日上午9時左右公布領蛋的時間及地點。