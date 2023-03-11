金磚國家（BRICS）新開發銀行消息來源指出，羅賽芙（Dilma Rousseff）的正式就職儀式將在30日、巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）訪問中國期間，在該機構位於上海的辦公室舉行。

羅賽芙近日來陸續與金磚國家各國經濟部長進行視訊會議，在會議上受到好評，各國代表對羅賽芙的任期表現抱有正面期望。

與會所有人表示，羅賽芙曾是巴西總統，且與現任總統魯拉關係密切，這一事實打開了與中國國家主席習近平和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的直接對話管道，加強金磚國家新開發銀行的重要性，特別是面對俄羅斯正處於戰爭之中，為金磚國家的經濟發展活動帶來阻力。

一位知情人士表示，羅賽芙可以很容易接觸到5位國家元首中的至少4位，這對任何多邊機構來說都是無價的。

羅賽芙是金磚國家新開發銀行的創始人之一，且擁有推動基礎設施專案的經驗，也將確保她在任期內遵守銀行董事會程序及所有適用法律規則。

巴西提名羅賽芙也解決了魯拉政府的內部政治問題，藉此保障她的權重地位，因為巴西人民對羅賽芙的排斥，她沒有被任命為部會首長；而羅賽芙在國外的接受度則高很多。

同時，羅賽芙出任金磚國家新開發銀行行長也將幫助魯拉加強巴西與南半球國家的聯盟，從而減少對世界銀行（World Bank）和國際貨幣基金（IMF）等機構融資的依賴。

魯拉政府認為，這些機構要求民營化作為貸款的條件，但這只符合富國的利益，不符合新興國家的現實。

金磚國家在2013年的領袖峰會上決定建立新開發銀行，以簡化金磚國家間的相互結算與貸款業務，從而減少對美元和歐元的依賴。

2015年金磚國家新開發銀行開業，由印度代表卡麥斯（K.V.Kamath）擔任首任行長，任期5年。第2任行長是來自巴西的特羅約（Marcos Troyjo）。