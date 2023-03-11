中華隊3棒林子偉在1局下轟出右外野陽春全壘打。（鄭任南攝）

THIS PLACE IS ROCKING!



3-run shot for Chinese Taipei in the 8th! GOOSEBUMPS



📺: WBC on @Tubi pic.twitter.com/rXqZoMHQCZ — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 10, 2023

中華隊10日暌違10年的經典賽首勝就是波瀾壯闊的一勝，林子偉首局開轟讓台中洲際球場兩萬名觀眾陷入瘋狂，雙方5度互換領先，大量更換投手，中華隊終於靠著打線的煙火秀11比7獲勝。

大聯盟官網指出，中華隊除了展現強大韌性和火力，觀眾震耳欲聾的加油聲令人印象深刻，「觀眾始終沒有停下對中華隊的聲援，吉祥物們、熱舞的啦啦隊、場邊球迷幾乎沒有一刻安坐在位置上。」

中華隊7局下打到滿壘，來自美國大聯盟的游擊手佛萊徹（David Fletcher）沒能擋下范國宸的內野彈跳球，成為1分打點的安打，幫中華隊8比7超前。後面吉力吉撈・鞏冠補上三分砲澆熄了義大利的反擊。美媒FOX官推稱讚「第8局這一發三分砲令人起了雞皮疙瘩。」也有早起的美國球迷為台灣球迷的熱情驚訝，「美國觀眾有這樣投入嗎？」同時有人發現這是亞特蘭大勇士隊的戰歌，亦有人驚訝「棒球場竟然會有啦啦隊。」因為美國的職棒球場只有吉祥物而已。

義大利打者也相當勇猛，頂著觀眾的喧嘩聲，中途把比分逆轉到7比5領先。總教練皮亞薩（Mike Piazza）說：「很艱難的比賽環境，但很特別，還不知道怎麼講，有點驚嚇。在電視上看是一回事，真正體驗又是另一回事，我覺得是很有趣的體驗。」