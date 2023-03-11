台中刑大警犬隊雙胞胎姊妹花「保庇」、「水餃」吃完整盤「義大利披薩」菜單，用行動力挺中華隊，兩姊妹也預測今日中華隊對戰荷蘭將再次獲勝。（警方提供）

台中刑大警犬隊雙胞胎姊妹花「保庇」、「水餃」吃完整盤「義大利披薩」菜單，用行動力挺中華隊，兩姊妹也預測今日中華隊對戰荷蘭將再次獲勝。（警方提供）

台中刑大警犬隊雙胞胎姊妹花「保庇」、「水餃」吃完整盤「義大利披薩」菜單，用行動力挺中華隊，兩姊妹也預測今日中華隊對戰荷蘭將再次獲勝。（警方提供）

2023世界經典棒球賽中華隊昨日（10）以11比7擊敗義大利，台中刑大警犬隊2隻雙胞胎姊妹花「保庇」、「水餃」在比賽當天吃完整盤「義大利披薩」菜單，用行動力挺中華隊成功，兩姊妹也預測今日中華隊對戰荷蘭將再次獲勝，「超強神犬」是否能預測成功，讓民眾相當期待。

中市刑大警犬隊昨日（10）在執行開場場檢前，特製「義大利披薩」菜單，用水煮花椰菜、蛋白、紅蘿蔔組成的「綠、白、紅」特餐，馬上就被警犬吃得一乾二淨，警犬隊的雙胞胎姊妹花「保庇（Bobby）」、「水餃（Tiny）」當時也預測中華隊今晚對上荷蘭的比賽結果。

第一次預測，由水餃姊姊上場先發，水餃毫不猶豫直奔中華隊的陣營，第二次預測派出Bobby保庇妹妹，Bobby一開始在荷蘭隊的陣營猶豫了一下，但是仍然選擇「保庇」中華隊，如今2姊妹已成功預測出中華隊戰勝義大利，今日再站荷蘭是否仍如預測相同，讓民眾相當期待。

中市刑大大隊長林明佐也呼籲球迷，治安我來，看球你來，全力加油，享受比賽，不管勝敗，都保持風度。對於破壞臺中市的不法或暴力犯罪情事，台中市刑大隨時準備，在場打擊犯罪。