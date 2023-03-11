大陸央視新聞11日報導，繼澳洲、韓國日前決定11日起取消自中國入境旅客行前新冠檢測要求。美國疾病控制與預防中心（CDC）當地時間10日宣布，美國從當日開始，取消針對中國赴美旅客的強制性新冠病毒檢測要求。

此前，路透報導，美國疾控中心（CDC）當地時間8日證實，美國計畫取消對自中國入境旅客的新冠檢測要求，會繼續在選定機場開展自願基因組測序項目，並監測世界各地的病例情況。

中國外交部8日例行記者會針對美國計畫最快於本周放寬對來自中國的旅客的新冠病毒檢測限制相關問題，發言人毛寧表示，中方始終認為各國的防疫措施應當科學適度，希望有關國家同中方一道，為中外人員往來提供更多的便利。

《華盛頓郵報》、CNN稍早於當地時間7日報導，有消息人士稱，美國計畫最早於10日放寬對自中國赴美國旅客的新冠病毒檢測限制，這一決定是在中國的新冠病例減少的情況下作出的。

《華盛頓郵報》引述消息人士的話稱，該計畫是在7日確定的，美國國家安全和衛生官員已經在本周達成了撤銷對自中國赴美國旅客新冠病毒檢測要求的決定，並預計會開始在宣布這一變化前通知美國航空公司、中國外交官和其他方面。

據報導，消息人士稱這一決定是出於對公共衛生層面的考量，而非由外交政策因素驅動。其他國家，如日本，已經對來自中國大陸的旅行者實施了類似的政策，放寬了對新冠病毒檢測的要求。

更早前在2022年12月28日，美國疾病控制與預防中心（CDC）宣布，自2023年1月5日起，將要求中國大陸、香港和澳門飛往美國的旅客提供新冠檢測陰性證明或康復文件。美CDC聲稱，此舉是為了減少新冠感染乘客的登機人數，有助於減緩病毒傳播的出現，該機構還稱，將持續監測情況並在必要時調整（入境美國的）方案。

當時大陸外交部發言人汪文斌對此表示，中方始終認為各國防疫措施應當科學適度，不應影響正常的人員交往。