前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）去年加盟T1桃園永豐雲豹，在台灣吹起「魔獸旋風」，也成為鎂光燈追逐的焦點，沒想到近來傳出雲豹啦啦隊成員Wendy被她搞大肚子，對此，Wendy也貼出兩人合照並澄清傳言：「真的太荒謬了」。

Wendy與孫生分手後尚未傳出新戀情，不過卻有抖音頻道附上她的照片，接著以「霍華德在台灣把台妹肚子搞大」標題形容兩人的關係，對於被傳出與霍華德有「連結」，Wendy轉發此則限動急忙澄清：「太鬧了不可能，這太鬧了吧」，接著強調：「一堆抖音新聞不實謠言拜託別鬧，什麼肚子搞大真的太荒謬了，別再亂炒新聞了」，否認空穴來風的傳聞。

Wendy親上火線澄清傳聞。（圖／wendy__624 IG）

Wendy昨(10日)也在instagram曬出於球場上應援的照片，只見她身穿電豹女啦啦隊制服，U型剪裁設計露出傲人上圍及深邃事業線，上半身雪白肌膚一覽無遺，接著與霍華德相視而笑並且互相擊掌，更不忘向球迷催票：「明天後天桃園雲豹主場我都在，大家買票了嗎」，大方曬出兩人合照，可見對於網路瘋傳的傳聞絲毫不在意。

對此，網友紛紛留言：「174的溫蒂在魔獸旁邊變好小隻」、「在一起在一起～組CP了啦」、「這張照片好好看」、「孫生會不會吃醋呢」、「遇到妳去可以找你合照嗎」、「寶寶難得抬頭看人呢」、「霍華德like」、「我明天做好準備去看你了」、「期待wendy幫中華隊盡一份心力」。