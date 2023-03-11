上海外國語大學中東研究所教授丁隆11日在大陸《環球時報》撰文指出，在中國斡旋和主持下，沙烏地阿拉伯和伊朗這對「中東宿敵」在北京舉行歷時5天的密集對話，最終達成協議，包括同意恢復雙方外交關係，在至多兩個月內重開雙方使館和代表機構、互派大使，並探討加強雙邊關係。此外，雙方還將重啟2001年簽署的安全協定。這表明雙方全面恢復外交和安全關係的決心，也說明中方的斡旋行動推動達成的，是一份實實在在、完完整整的和解協定，而不是局部和臨時性的。它既為兩國持續多年的對抗畫上了休止符，也按下了兩國合作的啟動鍵。

丁隆表示，沙伊北京對話結出成果，不僅是沙伊兩國的大喜事，也是中東安寧乃至世界和平的大喜訊。沙伊兩國都對北京的外交努力表示了感謝，國際輿論對這一成果的評價高度正面，這也彰顯出中國秉持公正、勸和促談的和平外交得到了中東及國際社會的普遍認可。中東是世界上安全形勢最複雜的地區，然而沙伊兩國的握手言和說明了，無論問題多複雜，挑戰多尖銳，只要本著相互尊重的精神進行平等對話，就一定能夠找到彼此都能接受的解決辦法。

2016年初，沙伊兩國因沙烏地籍什葉派教士事件斷交，迄今已過去7年之久。期間，兩國矛盾多次激化，劍拔弩張，甚至一度滑向戰爭邊緣。沙伊斷交並非偶然，兩國緊張關係已持續數十年，在教派、民族、地緣政治和大國干涉等因素影響下，沙伊矛盾成為影響中東和平與安全的根源性因素之一，兩國圍繞葉門、敘利亞、黎巴嫩等國局勢展開激烈競爭，導致中東政治教派化、陣營化，中東地區一系列地緣政治衝突久拖不決，沙伊兩國和中東其他相關國家為此付出了高昂成本和慘重代價。可以說，沙伊無法和解，中東難有寧日。

丁隆稱，沙伊北京對話取得重大突破，可以有以下幾點啟示：

首先，元首外交引領航向。2022年12月，習近平對沙烏地進行國事訪問，並出席中沙、中海、中阿「三環峰會」。上個月，伊朗總統萊希應習近平邀請，對中國進行國是訪問。實際上，中國一直用實實在在的行動，為中東安全提供中國智慧、中國方案。自2014年習近平首次提出共同、綜合、合作、可持續的新安全觀以來，中國持續為推動中東安全篤行不輟。沙伊兩國派團來京對話，正是對中國真誠態度的認可和信任。

其次，全球安全倡議的一次成功實踐。在中方斡旋下，沙伊這對宿敵能夠鑄劍為犁，充分說明全球安全倡議立意高遠，完全可以成為平息衝突、化解矛盾的指南針和路線圖。過去幾年中，中方奔走于沙伊和中東多個衝突方之間，不求私利地為中東和平付出努力，先後多次提出海灣安全框架和解決巴以衝突的倡議。沙伊兩國最終「修成正果」，說明中方提出的和平、安全理念，具有很強的現實可操作性。

再次，沙伊和解符合時代潮流。過去幾年，沙伊兩國深陷衝突漩渦，付出巨大代價，在內外壓力下，兩國都已意識到發展是第一要務、只有發展才能促和平。近幾年來，中東國家之間掀起了一波緩和潮，地區國家之間的關係得到明顯緩和。沙伊北京對話獲得成功，符合中東大和解、大緩和的時代潮流，正如中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅所說，沙伊北京對話是和平的勝利。

丁隆強調，當然，沙伊矛盾經年歷久、根深蒂固，雙方之間仍存在許多具體的分歧，並非一紙協定能夠全部化解。然而，沙伊北京對話為雙方繼續改善關係，解決矛盾開了個好頭。相信中東各國也將進一步弘揚獨立自主精神，加強團結協作，攜手建設更加和平、穩定、繁榮的中東。中國也將繼續根據各國的願望，為妥善處理當今世界的熱點問題發揮建設性作用，展現大國擔當。