Delivery Official ✅ Meet The Falcon of the Future!



The first Royal Bahraini Air Force F-16 was celebrated today at a ceremony in Greenville, South Carolina. With the Block 70 iteration, we are transforming 4th generation for the next generation for allies around the world. pic.twitter.com/0PmIQPunG9 — Lockheed Martin (@LockheedMartin) March 10, 2023

洛克希德馬丁（Lockheed Martin）周五在南卡羅萊納州格林維爾（Greenville）舉行慶祝儀式，將第一架70批次F-16戰機交付巴林空軍。當天出席儀式的有巴林代表團，還有美國政府、軍方和航太產業官員。

不過，綜合外電10日報導，在這批新戰機2024年送抵美國的非北約盟國巴林前，還會持續在加州愛德華茲空軍基地（Edwards Air Force Base）持續進行試飛。事實上，除了巴林外，洛馬也接獲約旦和保加利亞的訂單。

洛馬在3月10日的慶祝儀式中，將第一架70批次F16戰機交付巴林。

而這款第4代F-16戰機除了有先進雷達外，也加強了戰場覺知力，估計約可服役40年。而在重要的戰術成像方面，它採用了高解析螢幕中央控制台顯示（CPD）。

至於這些戰機為何要等到2024年才送交巴林，1名美國空軍發言人解釋說，這些戰機會在洛馬設施內，由洛馬直接監控，期間會在巴林授權下，進行有限的非飛行訓練。等到一批，通常是4架戰機準備好後，美國空軍飛行員就會送它們到巴林。