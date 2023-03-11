洛克希德馬丁（Lockheed Martin）周五在南卡羅萊納州格林維爾（Greenville）舉行慶祝儀式，將第一架70批次F-16戰機交付巴林空軍。當天出席儀式的有巴林代表團，還有美國政府、軍方和航太產業官員。
不過，綜合外電10日報導，在這批新戰機2024年送抵美國的非北約盟國巴林前，還會持續在加州愛德華茲空軍基地（Edwards Air Force Base）持續進行試飛。事實上，除了巴林外，洛馬也接獲約旦和保加利亞的訂單。
而這款第4代F-16戰機除了有先進雷達外，也加強了戰場覺知力，估計約可服役40年。而在重要的戰術成像方面，它採用了高解析螢幕中央控制台顯示（CPD）。
至於這些戰機為何要等到2024年才送交巴林，1名美國空軍發言人解釋說，這些戰機會在洛馬設施內，由洛馬直接監控，期間會在巴林授權下，進行有限的非飛行訓練。等到一批，通常是4架戰機準備好後，美國空軍飛行員就會送它們到巴林。
文章來源：Greenville’s Lockheed Martin makes first F-16 Block 70 for major non-NATO ally of U.S., Bahrain
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。