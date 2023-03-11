獨行俠招募厄文的「後遺症」已經逐漸開始發酵了嗎？根據獨行俠總教練奇德11日受訪表示，前役拉傷左大腿的明星後衛東契奇，將留在達拉斯治療，明天不會隨隊前往曼菲斯出戰灰熊，厄文則是突然因為私人原因缺席今天球隊訓練，明天能否出賽存疑。

原本左大腿就有傷的東契奇，前役出戰鵜鶘打到一半就告傷退，儘管檢查結果並無大礙，獨行俠還是選擇讓他暫時不用隨隊出征，東契奇坦承自己受到腿傷困擾一個多禮拜，除了不能充分發力，也影響跑動節奏，甚至影響到他的正常跳投。

比起東契奇的傷勢復原情況明朗，獨行俠當前最頭痛的問題，還是厄文又開始用「私人」理由缺席訓練，甚至可能是明天無法出賽，因為到現在奇德都無法肯定厄文明天能否趕往曼菲斯跟球隊會合，至於厄文本人則是忙著公開力挺灰熊後衛莫蘭特。

相較於外界大肆抨擊莫蘭特這次直播亮槍事件，厄文反而力挺莫蘭特，強調每個人都會犯錯，只是因為莫蘭特身為名人，就會處於不同的規則之下，厄文甚至又開始關心自己非洲的族人，似乎開始恢復成那個在籃網時期頻頻抱怨與只顧自己的模樣。