荷蘭隊川普對古巴在6局下巧妙碰出三不管地帶的德州安打。（鄭任南攝）

Pool A is still pretty open!



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中華隊11比7奮勇擊退義大利，拿下暌違10年的經典賽首勝，上屆2017年經典賽，中華隊在A組預賽碰上以色列、荷蘭、韓國，結果3戰全敗。本屆小組賽每組擴增為5隊，中華隊拿下首勝之後將要再度挑戰荷蘭。11日晚間中華對荷蘭開打前，中午還有一場義大利對巴拿馬的賽事，此戰同樣關係到中華隊的晉級機會。

本屆小組賽的出線排名，依序是戰績、對戰成績、失分率、責失率、打擊率。中華隊兩場比賽打下16分，打擊戰雖然熱血，但是失掉19分（責失18分）僅優於巴拿馬的21失分，義大利與古巴皆是14失分。如果3隊或以上戰績相同，將優先比較失分率（總失分÷總守備局數）。

義大利與巴拿馬之戰，巴拿馬輸球即淘汰，如果義大利輸球，除了荷蘭、中華隊以外的球隊皆是2敗。如果義巴之戰打出大比數，增加兩隊失分率會對中華隊更有利。2017年經典賽預賽，墨西哥總失分19分，義大利失了20分，結果墨西哥遭淘汰，因為他們有一場9局下被打了再見安，不列入守備局數。

中華11日對戰荷蘭就要靠自己突圍了，即使真的打不贏，也希望是守滿9局以低比分輸球。此戰總教練林岳平推出樂天桃猿的低肩側投黃子鵬，由於預賽的先發投手用球上限僅65球，很大一部分必須仰仗牛棚來減低失分。荷蘭目前僅失3分，若拿下此戰就篤定晉級。