台中市警第一分局日前結合台中醫院，利用長輩於院內候診空檔，觀看「阿昭署長反詐」宣導短片。（台中市警第一分局提供／張妍溱台中傳真）

近來有民眾接到自稱警察的來電，詢問「是XXX長輩的家屬嗎？」，民眾通常以為又是親情詐騙手法，也有人嚇壞，長輩發生甚麼事件，經警方進一步解說，原來台中市政府警察局推動「紋防四保」專案，協助高齡失智者、身心、精神障礙者，完成按捺指紋建檔服務，包括，按捺建檔、快速辨識、警政連線與全台防護等，保護長輩不走失。

台中市警第一分局日前結合台中醫院，利用長輩於院內候診空檔，安排由偵查隊鑑識小隊人員向長輩介紹「紋防四保」專案，利用指紋建檔工作，讓員警快速辨識走失長輩個資，透過比對完整大數據資料庫，串連全台警政系統，能與走失長輩們家屬聯繫，順利協助長輩返家。

警方也在醫院電視螢幕播出「阿昭署長反詐」宣導短片，告知長輩5大詐騙手法，假冒親友、假愛情交友、解除分期付款、一頁式購物詐騙與投資詐欺，讓在場的家屬、長輩及醫護們觀賞，建立民眾防詐、識詐觀念，一秒就能破解詐術。

台中市警第一分局長吳燕山表示，社會安全網絡是全民共識，警察從不同角度切入社區服務，無論是指紋捺印工作讓各種處境的長者能藉由警方的力量，讓家屬早日尋獲家人，讓安全感提升；詐騙集團作案手法五花八門，反詐防詐知識傳遞，灌輸累積市民防範犯罪威脅的能量，猶如警察站在身旁保護。