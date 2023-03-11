共青團北京市委機關報《北京青年報》11日刊文指出，今年大陸全國兩會上，「黨中央始終堅持『兩個毫不動搖』、『三個沒有變』，始終把民營企業和民營企業家當作自己人」「引導民營企業和民營企業家正確理解黨中央方針政策，增強信心、輕裝上陣、大膽發展」成為熱點話題。多名代表委員提出議案提案建議，要求創造有利於弘揚優秀企業家精神，支持民營經濟健康發展、高品質發展的輿論環境，讓民營企業和民營企業家切實消除顧慮，放下包袱，大膽發展。

文章稱，中央一再重申「兩個毫不動搖」、「三個沒有變」，有利於鼓勵民營企業和民營企業家消除顧慮、增強信心，也有利於遏制醜化、汙名化民營企業和民營企業家的歪風，營造支持民營經濟健康發展、高品質發展，依法維護民營企業和民營企業家合法權益的良好輿論氛圍。

一段時間以來，社會上有人為了博取流量，惡意抹黑、詆毀中國民營經濟和民營企業家，動輒扣上「漢奸」「買辦」之類大帽子，煽動對民營企業的對立仇恨情緒。有人否定民營經濟價值，散布「民營經濟該離場了」等論調，甚至質疑「民營經濟發展起來了，中國是否還搞社會主義市場經濟」。這些言論加重了一些民營企業家的焦慮擔心，在一些地方和領域造成民營企業投資發展信心不足的後果。

《北京青年報》指出，民營企業家是不是「買辦」？民營經濟該不該「離場」？發展民營經濟和搞社會主義市場有無衝突？……「兩個毫不動搖」、「三個沒有變」早就給出了明確的答案。然而，各種醜化、汙名化言論仍然不時出現，有的還產生了嚴重影響，所以去年中共中央經濟工作會議明確指出：「針對社會上對我們是否堅持『兩個毫不動搖』的不正確議論，必須亮明態度，毫不含糊。」「要從制度和法律上把對國企民企平等對待的要求落下來，從政策和輿論上鼓勵支持民營經濟和民營企業發展壯大。依法保護民營企業產權和企業家權益。」

遏制醜化、汙名化民營企業的歪風，還要大力澄清對民營經濟中相關企業、行業的錯誤認識，包括對平台企業、平台經濟的錯誤認識。比如有人認為，平台企業天然有壟斷的成分，反壟斷首先要反平台經濟壟斷。這樣的看法容易造成誤導並引發認識混亂，必須認真予以澄清。

去年7月28日召開的中共中央政治局會議強調，「推動平台經濟規範健康持續發展，完成平台經濟專項整改，對平台經濟實施常態化監管，集中推出一批『綠燈』投資案例。」這是支持、推動平台經濟規範健康發展的有力政策舉措，有利於澄清對平台企業、平台經濟的諸多誤解誤讀。

去年中共中央經濟工作會議提出，「支持平台企業在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。」今年大陸國務院政府工作報告提出，「促進平台經濟健康持續發展，發揮其帶動就業創業、拓展消費市場、創新生產模式等作用」「大力發展數位經濟，提升常態化監管水準，支持平台經濟發展」。針對平台經濟發展釋放的這些積極訊號，也是從政策和輿論上鼓勵民營經濟和民營企業發展壯大的鏗鏘之聲。