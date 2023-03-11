一名人夫在結婚後，就開始與偷吃高職死黨前女友，兩人4個月內載她到摩鐵激戰15次。正宮發現兩人關係後，又在丈夫手機內發現兩人鹹濕簡訊，且小三經常和丈夫討論性愛過程，不但喊著「感覺今天愛愛完還想要耶」、「我坐上搖出來嗎」，正宮氣得小三求償100萬。法院審理後，認定小三侵害配偶權，判賠15萬元。

根據判決書，正宮控訴，小三是丈夫就讀高職時死黨的女友，兩人為舊識，但兩人自111年6月起，多達15次一同搭乘男方的車，入住位於臺南某汽車旅館發生不正常男女關係。

正宮還泣訴，她看到小三又曾多次於通訊軟體Line上與丈夫討論性行為過程，並表示「感覺今天愛愛完還想要耶」、「我坐上搖出來嗎」、「約P」、「約愛」等語。導致她在精神上承受莫大之痛苦、失眠、精神衰弱且悲痛不已，多次前往精神科就醫，因此提告請求兩人賠償100萬元。

小三出庭時辯稱，他們兩人婚姻關係本來就沒有很好，男方說老婆同意錢回來就好，人不用回來。我在和男方妻子認識之前，跟男方就一直是純粹性行為的關係，且男方說和妻子已經貌合神離，要等到小孩成年才離婚，所以才會一直維持這樣的關係。

法官審理後認為，小三在訴訟過程中，承認正宮所主張之侵權行為且有意願和解，且事實發生後，夫妻兩人仍維持婚姻關係，小三也表示和凡方僅有性行為上之伴侶關係，並無情感上的許諾，對於正宮人生之影響程度並非重大。因此判賠15萬元為當。