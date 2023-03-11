紀錄片《以神之名：信仰的背叛》上架以來掀起不少討論，其中一名香港受害人葉萱更是在片中挺身而出，親自露臉揭露「攝理教」教主鄭明析的種種行為，而男星方力申第一時間認了正與葉萱交往，未來會爭取陪女友到香港出庭，然而港媒報導，昨(10日)方力申出面卻改口表示，自己是有這個意願，但女友家人似乎不同意，因此就暫緩計畫，目前沒安排陪葉萱出庭。

葉萱（Maple Yip、韓名：鄭秀晶）最近在紀錄片《以神之名：信仰的背叛》中親身說法，分享過去參加攝禮教的不堪過往，坦言從2018年到2021年遭性侵17次，目前正以此和77歲的教主鄭明析對曝公堂，該案先前第4度在韓國開庭，葉萱找來自己的前男友A男，A男坦言兩人交往期間正是葉萱信教信的最入迷的時候，連是否遭性侵都不確定。

27歲的A男透露，當時葉萱已經被宗教洗腦，還從被害者成為加害者，直到清醒決定脫離鄭明析時，雙方還有「最後告別」，A男建議她可以錄音蒐證，未料當時因打疫苗發燒的葉萱果真又遭鄭明析性侵，事後葉萱將這段長達1小時37分鐘的錄音檔複製交給A男，已免有個萬一。

據《東網》報導，方力申昨出席慈善活動，突然改口不會陪女友去韓國出庭了，外界以為兩人感情生變，他強調自己還是有這個意願，「但總是要跟她（葉萱）們家裡人溝通，會尊重她家人的決定」，意指葉萱家人婉拒，他便暫時取消計畫，方力申也表示知道A男的存在，就如他先前所說，第一天認識葉萱時對方就誠實告知了自己的過往，他感謝女友這麼相信他，未來會繼續支持葉萱。

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