「華爾街日報」今天引述知情人士說法報導，臉書（Facebook）母公司Meta Platforms計劃在未來數月內宣布多輪裁員，規模可能與去年裁撤13%的職員人數差不多。
路透社報導，Meta於4個月前解雇1萬1000名員工，現在將成為率先宣布第2波大規模裁員的科技巨擘。
華爾街日報提到，首輪新裁員行動將於下週宣布，首當其衝的可能是非工程職位。
報導又說，Meta預計也將結束一些計畫並解散一些團隊，以配合裁員行動。
Meta暫未回覆路透社的相關詢問。
「華爾街日報」今天引述知情人士說法報導，臉書（Facebook）母公司Meta Platforms計劃在未來數月內宣布多輪裁員，規模可能與去年裁撤13%的職員人數差不多。
路透社報導，Meta於4個月前解雇1萬1000名員工，現在將成為率先宣布第2波大規模裁員的科技巨擘。
華爾街日報提到，首輪新裁員行動將於下週宣布，首當其衝的可能是非工程職位。
報導又說，Meta預計也將結束一些計畫並解散一些團隊，以配合裁員行動。
Meta暫未回覆路透社的相關詢問。
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