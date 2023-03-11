自從三星推出了親民版的摺疊智慧手機以後，入手的門檻也不再像過往高，特別是Flip系列更是引起不少年輕人的關注，在韓劇、甚至是真實的韓國街上，都能隨處可見不少民眾使用Flip系列的摺疊手機，而最近OPPO也趁勢推出了全新Find N2 Flip摺疊手機，也是旗下首款在台灣開賣的直式摺疊手機，明顯就是要來搶市場，所以此次就將在使用層面及拍照功能上以兩機作實測，讓消費者也更好選擇要不要入門摺疊手機。

三星Galaxy Z Flip4（左）與OPPO Find N2 Flip相比，外螢幕較小，但小工具功能相當，只有在拍照時才有明顯使用上的差異。（石智中攝）

三星Galaxy Z Flip4（右）看起來雖較厚，但上手後感覺卻是更輕薄，而OPPO Find N2 Flip整體較大，也能單指輕鬆打開手機。（石智中攝）

Galaxy Z Flip4的外螢幕已經比上一代更大，但體積較小、手感也更好，霧面設計也不會黏指紋，而且搭載了更多的小工具或捷徑，需要看到的資訊或通知等都能簡單在外螢幕看到，而且使用直覺，像打開相機也只要按兩下電源鍵即可快速開啟相機。但明顯在對比下，Find N2 Flip摺合起來後體積稍大，外螢幕也因占比超過一半以上而更大，相機也只需滑動即能點開進行拍攝，還加入了「寵物互動桌布」可愛功能，當成補妝鏡使用也相當方便。

三星Galaxy Z Flip4（左）打開後的螢幕較窄長，使用起來也更順手，OPPO Find N2 Flip則是螢幕稍大，但兩機同樣可自訂Widget小工具。（石智中攝）

三星Galaxy Z Flip4（右）與OPPO Find N2 Flip相比，摺痕較深。（石智中攝）

但當打開後，Galaxy Z Flip4的螢幕不僅顯得更窄長，手感、操作上也更好，單手使用絕無問題，而且可設定的Widget小工具的豐富性也較高，使用起來更方便，不過摺痕上就明顯較深，而Find N2 Flip手感就較重，雖然單手就能輕鬆用大拇指掀開、轉軸也沒那麼緊，不過多翻幾下後有感會越來越鬆，相對地三星就沒有這個問題，不過摺痕看起來幾乎沒有，可是OPPO最大優勢。

使用三星Galaxy Z Flip4以外螢幕配上主鏡頭拍照時，因螢幕較小難以看到整體構圖，但拍照成像相當自然，色彩、光暗對比都相當得宜。（石智中攝、手機實拍畫面）

使用三星Galaxy Z Flip4以外螢幕配上主鏡頭拍照時，因螢幕較小難以看到整體構圖，但拍照成像相當自然，色彩、光暗對比都相當得宜。（石智中攝、手機實拍畫面）

使用OPPO Find N2 Flip以外螢幕配上主鏡頭拍照時，就能輕鬆看到整體構圖，不過拍人像時美肌感會較重，喜歡美肌濾鏡較強的使用者比較適合。（石智中攝、手機實拍畫面）

使用OPPO Find N2 Flip以外螢幕配上主鏡頭拍照時，就能輕鬆看到整體構圖，不過拍人像時美肌感會較重，喜歡美肌濾鏡較強的使用者比較適合。（石智中攝、手機實拍畫面）

摺疊手機最大的好處，正是能利用外螢幕來配合主鏡頭進行拍攝，以拍出更佳的照片，而此次就實測了日拍與夜拍兩大場景，兩機同樣都有用手勢比出「5」即能拍攝的功能，以Galaxy Z Flip4來說，要拍直拍照片時就要像圖中立起，但缺點就是較難從較小的外螢幕中看到全部的畫面，不過拍攝成像就相當自然，色彩、光暗對比都相當得宜，至於Find N2 Flip則因為外螢幕更大，所以拍攝時幾乎都能看到大部分的構圖畫面，不過成像因OPPO的美肌效果稍重，人臉美肌程度很容易就變得較假，有點奶油風格的濾鏡效果。

使用三星Galaxy Z Flip4進行夜拍時，會隨狀況而變動曝光的秒數，但成像會自然作色彩平衡，照片也更明亮，效果顯得相當自然也不失銳利感。（手機實拍畫面）

使用OPPO Find N2 Flip進行夜拍時，曝光速度相當快，特別在低光源環境拍人像時，人物也不用定格太久，成像也充滿了銳利且氛圍感較重。（手機實拍畫面）

另外此次夜拍就在近乎全黑、僅剩逃生出口綠燈的環境下實測，Galaxy Z Flip4在夜拍模式下，會隨狀況而變動曝光的秒數，實測時雖然有時候曝光時間要到9秒，但成像都能吸到綠光色彩，打造氛圍感之餘，色彩還會自然作平衡，照片也更明亮，效果顯得相當自然，而Find N2 Flip的夜拍模式則是能相當迅速完成曝光結束拍攝，也因短秒數的曝光，低光源下拍人像也更方便，照片也有呈現銳利感，但色彩平衡上就比三星較弱，而且因為控光的問題，讓圖中每樣東西都變得很突出，整體感覺較不自然，但假如喜歡氛圍感較重的，也許就會是你的選擇。

三星的Galaxy Z Flip4整體在手感上更輕薄，在拍照上，不管是日拍或夜拍都能拍出自然，且整體顏色、光暗上比較平衡的效果，而且外螢幕的功能也相當全面，缺點就是轉軸較緊，無法像以前的摺疊手機般單指掀開，但整體來說各方面表現都非常不錯。至於OPPO Find N2 Flip最大的優勢就是打開手機後，沒有明顯的摺痕之餘，外螢幕也相當大，拍照的時候輔助的效果更大，拍攝的效果也很適合喜歡網美照的使用者，珠光且不黏指紋的機身設計也很吸引人，但缺點就是會讓人擔心轉軸的耐用度，以及更大的外螢幕會不會更容易刮傷，不過整體來說表現也是相當不俗，也是讓想換摺疊手機的消費者多了一個新選擇。