你在找實習嗎？臺北市就業服務處3月18日在圓山花博爭艷館舉辦全台規模最大「青年實習啟航X就業博覽會」，共有240家企業徵才，提供破萬名職缺，包含1481個實習機會，平均最低月薪起薪28k、平均時薪182元；另有9869個就業機會，平均薪資38k、平均時薪192元，就業類職缺最高月薪上看20萬。歡迎在學生、青年及一般求職轉業者踴躍投遞履歷、直接面試！

青年實習啟航X就業博覽會3月18日於花博爭艷館盛大登場。（圖／臺北市就業服務處提供）

根據臺北市就業服務處調查，6成5臺北市大學校院應屆畢業生在學期間有見習實習經驗，「有見習實習經驗」比「沒有見習實習經驗」在畢業前找到全職工作的比例高出近3倍。

臺北市勞動局高寶華局長表示，本市首場大型就業博覽會特地與實習機會結合辦理，3月正值大專院校學生畢業前夕的求職潮，企業在疫後亦釋出職缺擴大招募。此外，暑期為學生進入職場體驗實習旺季，在學青年可趁此活動瞭解實習職缺及早規劃。就業服務處長期開發深耕提供實習職缺企業，實習平台上實習職缺除需設置專責輔導人，亦應提供不低於基本工資報酬，讓青年安心實習。

活動亮點包含配合基本工資調升及考量物價通膨影響民眾生活，本次就業博覽會特別提高招商條件，就業職缺保障薪資3萬元起跳，且其中至少3成職缺起薪達4萬元以上，另考量青年缺乏職涯規劃和求職技巧，首創開設職前先修課程。

就業服務處提醒，想為面試加分，求職者請穿著正式服裝、注意儀容整齊、保持親切笑容，可先到「台北就業大補帖」網站報名或下載履歷表並填妥列印帶至現場，面試效率會更順暢。

活動詳情及徵才資訊請搜尋「台北就業大補帖」網站，就業類職缺可電洽02-23085231，實習類職缺可於臉書及IG搜尋「臺北青年職涯發展中心」，亦可電洽02-23958567（臺北市境內直撥1999轉58567）諮詢。

(臺北市就業服務處/就業安定基金補助 廣告)