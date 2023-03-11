最近盛傳打算重回老東家火箭打球的七六人後衛「大鬍子」哈登，這下子恐怕必須好好考慮了，因為《Spotrac》記者凱斯史密斯11日估計，假如哈登選擇續留七六人，可以簽下4年2.1億美元合約，但如果他選擇離開，最多能簽4年2.01億美元合約，相差大約850萬美元。

根據凱斯史密斯評估，哈登續留七六人的話，未來4季可以分別領到4690萬、5065萬、5440萬與5816萬美元年薪，假如離開七六人跟其他球隊簽約，則在未來4季分別領到4690萬、4925萬、5159萬與5394萬美元年薪，明顯續留費城賺得比較多。

本季年薪3298萬美元的哈登，目前場均21.9分、10.8助攻及6.3籃板，明顯在七六人擔任恩比德的「副手」，讓他的得分火力下降不少，其實自從2021年1月離開火箭，哈登無論待在籃網或七六人，整體進攻績效都下滑了，讓他不禁開始懷念待在火箭的時光。

所以接下來要留在七六人當「二哥」，還是重返火箭當回「老大」，或許將是哈登今年夏天考慮去留的關鍵因素，更重要的還是七六人今年季後賽能夠走得多遠，也會影響到哈登繼續留下或走人的最終決定。