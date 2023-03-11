台北市議會吳志剛辦公室主任、台北市青年工作委員會總會長滿志剛10日表示，只要中華隊打敗義大利，就發出1000顆雞蛋。中華隊最後以11比7擊退義大利，滿志剛在賽後也兌現諾言，宣布要發放雞蛋。

滿志剛公布雞蛋發放的時間、地點。（取自滿志剛臉書）

滿志剛今（11）早在臉書發布新貼文，表示「說到做到，今天下午立刻實踐諾言！」將發放千顆雞蛋。

時間：3/11（六）12：00開始發號碼牌，號碼牌全發完後，13：00開始發放。

數量：雞蛋一人5顆（共200份）

地點：台北市信義區忠孝東路五段423巷5弄3號（近永春捷運站1號出口）

滿志剛還提到，為響應環保，請自行準備盛蛋容器，也請勿重複排隊，讓大家都有機會，另此次活動還特別邀請台北市議員徐巧芯一起來共襄盛舉。

對於拋卻前一晚的低氣壓，帶給全國球迷難忘的一場比賽，狂勝有「美國二隊」之稱的義大利，滿志剛也強調感謝中華英雄！這就是棒球，讓我們團結，一致為英雄加油！他也不忘提起，今晚7點是對荷蘭的比賽，發完雞蛋立刻衝台中，呼籲民眾繼續為中華隊加油！除此之外，還特別標記，「感謝昨天被我盧，立刻產地直送的廠商」。