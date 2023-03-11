新竹一輛消防車「慶順號」右車身出現一個手繪人形圖引起市民注意，原來慶順號是由當地一名街友許慶順罹癌過世後，捐出遺產400萬購置的，車體打造過程中，一名消防員翁翊凱受訓時意外過世，消防局特別製作翁翊凱的手繪圖放在車身，慶順號從此載著2人對消防的愛，繼續守護新竹市民。

許慶順是名在新竹市的街友，經常騎單車載著全身家當在街巷出沒，雖飽受他人嫌惡眼神，但卻在城隍廟一名攤商陳美枝身上感受滿滿溫暖，2人成為朋友後，陳美枝因平時是名資深消防志工，她總向許慶順分享消防員出勤時的艱辛與許多無法挽回生命的無奈挫折，許慶順後來也跟著開始關心起消防員，彷彿自己也成了第一線為人民付出的熱血消防員。

慶順號是由一名街友許慶順罹癌過世後，捐出遺產400萬購置，後來一名消防員翁翊凱受訓時意外過世，消防局特別製作翁翊凱的手繪圖放在車身。（取自臉書「Littse & Vanita手牽手 一起去郊遊」）

許慶順後來意外罹癌，他向陳美枝感嘆說「人生還有好多地方沒去！」陳美枝則建議日後可以跟著消防車到處走，後來陳美枝突接獲對方遺囑指示的遺產400萬，並決定用來購置小型水箱消防車捐贈消防局，才有了「慶順號」誕生；特別的是，在車體打造過程中，一名消防員翁翊凱不幸在潛水救援訓練中離世，陳美枝獲知後悲痛不已，決定也把翁翊凱的手繪人像放在車體。

翁翊凱的同事後來詢問手繪圖粉專「臉書粉專《Littse & Vanita手牽手 一起去郊遊》」，問能否幫忙畫翁翊凱的人像，從此翁翊凱就跟著許慶順一起守護市民，在新竹大街小巷裡穿梭，成為當地溫暖的守護神；溫暖故事感動不少網友，留言「謝謝慶順伯留下的善念，感謝美枝姨的善念循環」、「這些善心的人物所交織的故事，讓人好感動」。