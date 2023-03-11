桃園警察分局9日與桃園市環境保護局及桃園監理站組成聯合稽查小組，執行取締噪音車勤務，在一晚內舉發12件。對此，國民黨桃園市議員詹江村想起過往執政團隊，並直呼「張善政的施政就是那麼枯燥樸實無華」。

桃園警察分局9日22至24時，與桃園市環境保護局及桃園監理站組成聯合稽查小組，共同執行取締噪音車勤務，稽查小組在桃園區風禾公園廣場設置攔檢站，共攔查自小客1輛、大型重型機車3輛、普通重型機車13輛，經檢測有12輛排氣噪音超過標準，環保人員立即開立舉發單並責令改善複驗。

對此，詹江村昨(10)日表示，以前改管噪音就一直都存在，他近日接獲反應後並告訴環保局長，必須嚴格取締，成效馬上立竿見影。

詹江村直言，若是以前的執政團隊，會是執法前來個記者會，辦過活動，敲鑼打鼓宣示一下，街坊鄰居來領麵包盒，領大米。現在桃園市長張善政的執政團隊，在做事前沒有記者宣示會，也沒有找人來唱歌跳舞領白米，「就是那麼樸實無華的只會做事」。