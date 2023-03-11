香港名媛蔡天鳳遭鄺姓前夫一家4人滅口，遺體更被分屍後烹煮，慘絕人寰的兇殘手法震驚社會，近來她生前的日常點滴也陸續被公開，7年前嫁給現任丈夫Chris的結婚影片如今曝光，眼見兩人許下要白頭偕老的承諾，如今夫妻倆卻是天人永隔，讓人看了不勝唏噓。

蔡天鳳2016再婚譚仔太子爺Chris的影片曝光，老公Chris對著鏡頭許下愛的承諾，只見他感性告白：「我希望我們的日子會越來越好，直到我頭髮白了的時候，希望你仍然在我的身邊好好照顧我，我愛你Abby」，蔡天鳳則是面露羞怯笑容，接著對老公示愛：「老公我今天要嫁給你了，我真的好開心，以後我會好好疼愛你和你的家人，我愛你」，最後還甜蜜獻上飛吻，當時互許承諾的兩人，如今卻已經天人永隔，令人格外鼻酸。

蔡天鳳即便離婚後仍悉心照料前夫一家人，並未因此斷絕關係，不僅雇用前夫兄長當私人司機，還讓他們住進砸下重金購買的豪宅中，不過去年有意賣掉豪宅與前公公爆發口角，加上雖再婚但未登記，倘若不幸身亡，名下資產會由與前夫的一對兒女繼承，讓前公公一家人起了貪念埋下殺機，因此賠掉自己的性命。

蔡天鳳碎屍命案警方目前已經逮捕6名嫌犯，未料日前警方又逮捕一名前夫女性友人，身分曝光竟是活耀於社群的「IG女神」，從社群平台中可以發現經常與許多大咖明星合照，同樣身為網紅的姊姊在她被逮捕後，在IG限時動態轉發一則影片，並打上「清者自清」的字句，疑似暗址此事另有隱情。