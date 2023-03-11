Azure移轉和現代化計畫，主要協助企業加速簡化雲端旅程，而SAP RISE認證則是針對具SAP技術能力的微軟夥伴，認證其具備將SAP應用程式遷移到 Microsoft Azure雲平台，並使用最新Azure現代化應用架構的專業能力。伊雲谷具專業SAP顧問團隊，結合深厚雲端技術，在台灣曾創下多項SAP指標性案例，除助攻領導廠商台灣表面黏著科技進行SAP系統升級，創下短短停機1天內完成12個廠區升級的佳績，並曾協助電解電容器及馬達風扇專業研發製造大廠凱美電機及大中華區專業包材標籤與印刷應用加工企業領導廠商，將ERP系統上雲，完成異地備援。

伊雲谷提供端到端（End to End）技術支援能力，包含從SAP在雲端架構、SAP BASIS維運、SAP自動化、雲端維運工具等，藉雲端高效顯著提高客戶維運SAP系統價值，並降低SAP解決方案總持有成本（TCO），提升企業ERP的使用效益。