一名女網友發文說她日前在職場上被2個女同事嚴正警告不要拍肩膀，她說對方沒有懷孕，不明白為何如此忌諱，她只是想和對方討論公事，打招呼時無意間拍肩膀；其他網友一致不認同她，認為打招呼本來就不需肢體碰觸，「拍肩不要隨便拍，感覺很不尊重，做生意也很怕拍肩，會衰」。

「為什麼有些人的肩膀不能拍？」該女網友在臉書「匿名公社」發文，她日前在工作時陸續被2個同事警告不要拍肩膀，她說同事是女性且未懷孕，她是有事需要和對方討論，無意間拍了肩膀，僅是用來「打招呼」，不明白對方為何大驚小怪，「如果有懷孕可以理解，可是沒有啊」。

原PO認為如果彼此間是異性，對方會感到不舒服能夠理解，但同為女性她不能理解為何對方如此在意，為此發文詢問其他網友「你們會介意被拍肩膀嗎？我不會」，多數網友認為打招呼不需要到肢體碰觸，大多數人都不太喜歡身體遭突然碰觸。

也有網友回應「民俗說肩膀和頭有火，拍的話會把火拍掉，尤其一些比較重業績的行業，會相對重視」、「說真的沒有人會喜歡被觸碰」、「打招呼幹嘛手來腳來，一定要碰觸嗎」、「拍肩不要隨便拍，感覺很不尊重，做生意也很怕人拍肩，會衰」、「不熟的話真的會讓人不爽」、「有些人是很用力拍，還有那種飛奔過來拍，已經是造成人感覺到痛的層面了」。