大陸一線女星迪麗熱巴來自新疆，五官深邃、身材高䠷，最近卻陷入密婚、懷孕疑雲，逼得女方經紀公司多次否認並揚言提告。昨（10日）迪麗熱巴工作室曬出一組海邊寫真照，只見迪麗熱巴身材曼妙、小腹平坦，絲毫沒有生產的跡象。

迪麗熱巴工作室10日晚間在微博釋出一組海邊寫真圖，迪麗熱巴化著精緻的妝容，配戴金色的大耳環，身穿黑色繞頸及膝洋裝，貼身的剪裁凸顯無贅肉的好身材，胸前和背後更有個三角形開口，隱約透出雪肌。

迪麗熱巴身材窈窕，看不出孕味。（圖／微博@嘉行迪麗熱巴工作室）

迪麗熱巴小腹平坦。（圖／微博@嘉行迪麗熱巴工作室）

迪麗熱巴光腳站在沙灘，任海風吹拂黑色秀髮，她也忘情地擺了幾個撩人的姿勢，每一張都像時尚大片般，美的很不真實。另一個場景，迪麗熱巴站在戶外，仰起頭享受暖陽的沐浴，側身的曲線一覽無遺，小腹超級平坦，完全嗅不出孕味。

迪麗熱巴去年底被大陸狗仔爆料，稱她與男星黃景瑜熱戀，兩人甚至已有愛的結晶，雙方不滿被造謠，透過工作室發布正式聲明駁斥，強調已請律師蒐證，將告亂說話的網友。上月28日，迪麗熱巴拍攝廣告的花絮照流出，只見她穿著短版背心作勢揮棒，身材纖細、小腹平坦，再度打臉偷生子的傳言。