為防堵大陸晶片業崛起，拜登政府積極拉攏日荷圍殺奏效。 荷蘭政府日前證實，預計今年夏季前，對大陸限制出口晶片設備，擴及生產成熟製程晶片的深紫外光（DUV）機台，最近進度曝光，據消息人士透露，將禁止荷商艾司摩爾（ASML）另外三種型號DUV設備賣給大陸。

外媒引述知情人士消息報導，荷蘭的最新出口管制，包括「TWINSCAN NXT:2000i」、「NXT:2050i」和「NXT:2100i」三種型號浸潤式DUV 設備。

ASML以稍早聲明回應表示，荷方的新出口管制措施並非針對所有DUV設備，而只適用於最先進的設備，而ASML將「最先進」解讀為「TWINSCAN NXT：2000i」及後續設備可能都在禁止之列。

荷蘭外貿部長Liesje Schreinemacher於8日致函該國國會表示，出於國安考量，荷蘭政府將進一步禁止向中國出口先進晶片設備。

今年1月，荷蘭和日本同意加入美國政府大陸出口晶片設備的抵制行動。事實上，在美國施壓下，荷蘭政府從2019年就禁止ASML向大陸出口最先進的極紫外光（EUV）設備，但仍可銷售DUV曝光機。